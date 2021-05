– Vi ønsker oss et sikkert svar på om det å smitte-teste publikum før de slipper inn på konsert, gjør det like trygt å gå på konsert som å være hjemme og se på TV, sier Atle Fretheim som leder forskningsgruppen i Folkehelseinstituttet.

For å undersøke hvor trygt dette vil være er planen er å rekruttere 30.000 publikummere som gjerne vil på konserter. Kun halvparten av testgruppen får dra på konsert. Den andre halvparten lever som normalt. Begge grupper testes både før og etter konserten har funnet sted.

På den måten kan forskningsgruppen sammenligne hvor mange som ble smittet i de to gruppene og dermed få et svar på om konserten ga økt risiko for smitte.

– Totalt sett ønsker vi rundt 30.000 deltakere. Det er et svært opplegg, legger han til.

Atle Fretheim i Folkehelseinstituttet. Fretheim forteller at de håper å kunne ha opptil 5000 på en konsert, dersom logistikken går opp. Men sier 5000 er mange å teste på en gang. Foto: Folkehelseinstituttet

Vil spre konsertene utover flere arenaer

De ser for seg flere konserter med opptil 5000 deltakere per konsert – og konsertene håper de å gjennomføre allerede i juni.

For at logistikken skal gå opp, må de spre prosjektet utover flere konserter.

Det er ikke bestemt hvor konsertene skal holdes og hvem som skal spille, men FHI ser for seg at det blir innendørs uten munnbind. Og sier det trolig vil foregå i Oslo.

– For å kunne sammenlikne hvor mye det smitter, må vi ha smitte å sammenlikne med. Det bør derfor foregå i områder der det er et viss smittetrykk, legger han til.

Planen er å sikte mot yngre aldersgrupper og folk må krysse av for at det ikke har noen risikofaktorer. Om aldersbegrensningen blir mellom 18 til 30 år, eller mellom 18 til 45 år er ikke bestemt enda.

Sett på hva som er gjort i utlandet

Rundt omkring i Europa har det gjennomført ulike testkonserter, blant annet i Tyskland, Nederland og Spania.

For noen uker siden ble det igjen arrangert en testkonsert i Barcelona i Spania med hele 5000 mennesker. Her fikk deltakerne beskjed om å bruke munnbind, men at de ikke trengte å holde avstand. Testresultatene viste at ingen ble smittet under konserteksperimentet. Men det var ingen sammenlikningsgruppe.

De som deltaer forplikter seg til å la seg PCR teste etter konserten. (Den vanlige koronatesten). Foto: ALBERT GEA / Reuters

Fretheim mener det viktig å ha en sammenlikningsgruppe for å kunne få et riktig bilde av situasjonen. Og sier danskene også planlegger noe liknende i fotballen.

– De skal sammenlikne det å sitte tett og ikke sitte tett, mens vi skal sammenlikne det å dra på konsert og ikke dra på konsert.

Fretheim sier at aktuelle arenaer kan være alt fra Oslo Spektrum til Rockefeller, men vil ikke si noe om hvem de har vært i kontakt med.

Cezinando på Sentrum Scene i 2020, like før koronapandemien brøt ut i Norge. Foto: NRK / Javier Auris

Under behandling

Fretheim sier de har sendt det inn til blant annet helsemyndighetene, og at saken er under behandling. De må ha dispensasjon fra covid-19-forskriften, som gis av helsemyndighetene, men også dispensasjon fra de lokale smittevernreglene.

Folkehelseinstituttet håper å få svar innen kort tid.

– Nå har vi fått på plass det vitenskapelige.

I tillegg til myndighetene skal det vurderes av en regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK). Fretheim satser på at de får tommel opp og forteller at de også har hatt dialog med «sommergruppen» til kulturministeren.

I februar nedsatte Abid Raja en «sommergruppe» hvor ulike aktører skulle gi sine innspill til hvordan festivaler og andre sommerarrangementer kan avholdes. Fretheim sier han har hatt tett dialog med dem.

Avhengig av finansiering

Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører. Foto: Camilla Engum Paulsen

Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører, som er konsertarrangørenes interesseorganisasjon, er veldig positiv til testkonsertene. Fire av hennes medlemmer sitter i denne «sommergruppen». Bergen Live/Live Nation, Øyafestivalen, Ekstremsportveko og Riddu Riddu.

– Vi har fått beskjed fra FHI om at det er mulig å gjennomføre testarrangementer, dersom regjeringen stiller seg bak det og det kommer finansiering til, sier hun.

– Om det er gjennomførbart avhenger av finansiering. Det er mye som skal rigges til – alt ettersom hvor stort prosjektet skal være. Men Østerdal sier det er mange arrangører som er klare og villige til å gjøre sitt for å få dette til å skje.

Kulturministeren avventer kommentar

Abid Raja, kulturminister. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kulturminister Abid Raja ønsker ikke å kommentere saken.

– Norske konsertarrangører har fått støtte fra FHI om å få gjennomføre testkonserter hvor man samle mange folk under en konsert for å se om smitten sprer seg eller ei. Er dere villig til å støtte dette økonomisk?

– Det må vi komme tilbake til når helsemyndighetene har vurdert forespørselen, svarer Raja.

Kan være viktig for konserthøsten

Selv om Tone Østerdal er optimistisk, er hun i tvil om resultatene kan påvirke festivalsommeren.

I dag ble Roskilde-festivalen i Danmark avlyst, og det er også stor usikkerhet rundt norske festivaler. Flere vurderer å avlyse eller redusere sterkt. Arrangørene venter på svar fra regjeringen.

– Kan dette påvirke gjennomføringen av festivalsommeren om prosjektet får gode resultater?

– Ikke i begynnelsen, det vil det være for kort tid til, men dette kommer til å bli viktig for arrangementene utover høsten.

– Håpet er at det skal få positive resultater, slik at kulturfeltet kan komme raskere i gang igjen med et større publikum.

Østerdal mener festivalsommeren henger i en syltynn tråd.

– I hvert fall slik vi kjenner til festivaler.

– Mange arrangører sitter nå med mange ulike scenarioer. Hva kulturministeren sier nå fremover er veldig avgjørende. Både i forhold til smittevern og de økonomiske midlene fremover.

Tone Østerdal vil ikke kommentere enkeltfestivaler.