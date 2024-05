Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Svinesundskomiteen foreslår tettere samarbeid mellom Norge og Sverige for å håndtere en ny pandemi bedre.

To tvillingbrødre på 71 år sitter midt på Svinesundsbrua. Den ene bor i Strömstad, den andre i Halden. De får ikke lov til å røre hverandre eller krysse den hvite linja som markerer grensa mellom Sverige og Norge. Det er april 2020.

Under koronapandemien ble grensen mellom Sverige og Norge i lengre tid stengt, også fysisk.

Hensikten var å hindre spredning av covid-19 fra Sverige til Norge.

–Stengte grenser under pandemien fikk synliggjort hvor nære relasjoner det er mellom Norge og Sverige. Alt ble berørt, skriver Trond Erik Grundt, som leder Gränstjenesten i Eidskog kommune.

Han er en av 22 forfattere bak en fersk bok fra Svinesundskomiteen, om de drastiske tiltakene som ble satt inn på grensa mellom Sverige og Norge. Grensen til Sverige var i lange perioder stengt.

En annen forfatter er Preben Aavitsland, fagdirektør i Folkehelseinstituttet. Det var FHI som ga regjeringen helsefaglige råd under koronapandemien.

Han er ikke stolt av det som skjedde på grensa mot Sverige.

– Til tider var grenseovergangene fra Sverige voktet av soldater, og det er faktisk litt pinlig å se tilbake på, skriver Aavitsland.

Stengningen av grensen fikk store konsekvenser for de som bor i regionen, siden mange har familie på begge sider og arbeidsmarkedet er flytende mellom landene.

Tvillingbrødrene Pontus og Ola Berglund (71) bor på hver side av grensen ved Svinesund og møttes ukentlig på grensebrua – uten å kunne røre hverandre. Her fra april 2020. Foto: Christian Nicolai Bjørke / NRK

Trenger mer samarbeid

I boka lanseres tolv forslag til hvordan Norge og Sverige kan samarbeide for å løse en ny krise bedre.

Det går på å koordinere kriseplanene i de to landene, øke samarbeidet, legge planer og gjøre felles øvelser, og styrke det politiske samarbeidet.

Se alle forslagene her:

Forslag til felles svensk-norsk krisehåndtering Ekspander/minimer faktaboks Norske og svenske myndigheter bør synkronisere krisplanene sine

Forberede en modell for samarbeid ved en grenseoverskridende krise

Norges og Sveriges statsministre må revurdere og lære av beslutningene tatt under pandemien

Lokal planlegging og øvelse der begge landene er berørt

Sette av ressurser i budsjettet for felles øvelser

Øke forståelse hos regjeringene om hva stengte grenser betyr for mennesker i grenseområdene

Bli enige om hvilke reisedokumenter som skal gjelde i grenseregionen

Få til en bedre felles helseberedskap i Europa

Fortsett debatten om pandemihåndtering

Grenseregionenes stemmer må høres og flere regelmessige møter mellom politikere må holdes

Styrke den sivile beredskapen i grenseregionene

Beredskap og håndtering av pandemier bør være på Nordisk Ministerråds sakskart



Høyres stortingsrepresentant Ingjerd Schou er en av dem som har bidratt til rapporten.

– Blir det en neste gang? Absolutt! Grensesamarbeidet under en helsekrise må koordineres langt bedre, skriver Schou.

Sverige og statsepidemiolog Anders Tegnell valgte en helt annen strategi enn norske regjeringen. Kan de samarbeide bedre neste gang? Foto: Naina Helén Jåma / TT NYHETSBYRÅN

Den svenske pandemi-generalen Anders Tegnell skriver i boka at det bør lages planer som ikke innebærer å stenge grensen hermetisk, slik det skjedde under pandemien.

Han mener dette i liten grad forsinket spredningen av viruset.

– Det behøves en plan for mer effektivt å håndtere smittespredning i grenseregioner med stor pendling uten at det påvirker det daglige livet mer enn nødvendig, sier Tegnell.

Svært ulike tiltak

En av grunnene til at grensen mot Sverige ble stengt, var nettopp at svenskene praktiserte en mindre streng linje og beholdt samfunnet mer åpent enn her hjemme.

Tegnell får følge av det svenske riksdagsmedlemmet Ann-Sofie Alm fra Moderaterna, som nettopp peker på manglende koordinering mellom landene som kritisk under pandemien.

– Det ble tatt politiske beslutninger ut fra nasjonale perspektiv, som så ble meddelt til nabolandet. Det ga lite rom for å gå tilbake på beslutninger, gjøre kompromisser eller forhandle, skriver hun.

26. april 2022. Koronakommisjonens leder Egil Matsen overleverer rapporten til statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I den norske koronakommisjonens rapport fra april 2022, ble det blant annet pekt på at håndteringen av importsmitte, eller smitte som kommer inn fra andre land, var preget av hastverk.

– Regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitte, og satte inn inngripende tiltak for å avgrense smitten fra utlandet. Dette fikk store konsekvenser for enkeltpersoner, næringsliv og samfunnet, skrev kommisjonen i sin rapport.