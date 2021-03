Musikk, dans, øl og 1500 mennesker tett i tett på en festival. Det var festivalstemning i den nederlandske byen Biddinghuizen nå i helga.

Dansefestivalen Walibi Holland er et av flere forsøk på om det er mulig å arrangere store konserter under pandemien.

Hvert arrangement har 1500 deltakere. Ansiktsmaske er påbudt, men det blir ikke håndhevet. Foto: KOEN VAN WEEL / AFP

Vi kan feste igjen

– Jeg er så lykkelig for at vi kan feste igjen, sa en ung kvinne på festivalen til BBC.

Mens resten av landet er stengt ned, var hun en av de heldige som hadde sikret seg billett til festivalen. I to dager har publikum klemt, drukket og danset til musikken av blant annet Reinier Zonneveld.

Festivalgåerne har gjennomført hurtig koronatest og testet negativt. Med så mange mennesker samlet sammen på et sted, utsetter de seg likevel for en risiko.

Liten risiko

– Deltagerne vet at de utsetter seg for en liten risiko, men hvis du planlegger riktig blir det et trygt arrangement. Dette er trygt, sa professor i smittekontroll Andreas Voss til BBC.

Voss er del av Fieldlab Events, som står bak prøveprosjektet.

– Deltagerne på festivalen Foto: KOEN VAN WEEL / AFP

Forsøket går ut på å gjennomføre større arrangementer under pandemien. Fieldlab Events skal undersøke om prøvekonsertene har ført til økt smitte, for å se om det er mulig å åpne opp for andre og enda større arrangementer.

I tillegg til flere konserter planlegger de også fotballkamper med inntil 5000 tilskuere.

Til neste helg får tusenvis av fotballfans se Nederland spille mot Latvia i VM-kvalifiseringskamp på Johan Cruyff Arena i Amsterdam.

Ikke fullt så mange som her, men 5000 tilskuere kan da på stadion og se Nederland mot Latvia neste helg. Foto: Alex Livesey - FIFA / FIFA via Getty Images

Konserter og teater i Berlin

Også i Tysklands hovedstad Berlin gjør man forsøk på gjenåpning av kulturlivet. I helgen har publikum fått lov til å oppleve klassisk musikk og teater. Det er foreløpig 1000 personer som er grensen per konsert. Også her må publikum gjennomføre en koronatest før de slipper inn.

Lørdag var det selveste Berlinfilharmonien som fikk være med å teste ut koronakonserter.

Da var 40 prosent av setene i salen tatt i bruk.

I helga fikk berlinere oppleve både konserter og teaterforestillinger. Foto: ANNEGRET HILSE / Reuters

Smittetall

Forsøkene med store publikumsarrangementer i Nederland og Tyskland, blir gjort mens pandemien fortsatt ikke er under kontroll.

I Tyskland har det den siste uken vært rapporter om 14 000 nye smittetilfeller daglig

Nederland har vært stengt ned siden 23. januar.