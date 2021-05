Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er jo trist at vi må sitte stille og ikke kunne danse. Men festen vil også foregå på utsiden av festivalområdet. Vi har vår egen partyflåte. Der kan vi danse, ler Inger Jeanette Retterholt. Klar for festival med begrensninger i Åmli.

Tirsdag kom også meldingen mange festivalgjengere fryktet. Roskilde-festivalen i Danmark er avlyst i år igjen, ifølge dansk TV 2.

– Vi er knust over at vi ikke får mulighet til å samles på festivalen vår og bidra til å gjenskape fellesskapet som koronakrisen har ødelagt for så mange, skriver arrangøren på sine nettsider.

Det er også stor usikkerhet rundt de norske festivalene. Flere vurderer å avlyse eller redusere sterkt.

En av sommerens første festivaler er Heimover i Åmli. Der sliter arrangørene med usikkerhet bare drøy måned før festivalstart.

Thea, Inger Jeanette og Olav Gunnar håper at det endelig kan bli fest i Åmli igjen. I fjor ble det ingenting. Folk må trolig sitte på fastmonterte seter. En meter mellom, og ingen fysisk kontakt. Det blir ikke lov å danse i sanden foran scenen.

Redusert festival i Åmli

Det er Reidun Retterholt og Britt Ufsvann viser oss rundt på det store området ved Nidelva i Åmli.

Her står tribuner og sceneområde klart for en svært etterlengtet musikkfest.

De to har lagt sjela si i den vesle festivalen som samler hele bygda, og litt til.

Går sommerfesten dukken nok en gang må styremedlemmene ta den økonomiske støyten selv.

– Vi har ikke noe annet valg enn å prøve igjen. Det er veldig mye usikkerhet om hvordan det blir. Men vi lover garantert god stemning her som vanlig, smiler Ufsvann.

På Nidelva rett ved festivalområdet i Åmli har ungdommene laget sin egen partyflåte. Thea og Inger Jeanette tror det kan bli god stemning selv om man ikke får billett. Da kan man blant annet møtes på partyflåta.

Festivalen omtaler seg som «Norges triveligste festival» med slagordet «Ekte greier». Men antallet som faktisk kan oppleve festivalen blir trolig bare en brøkdel av det normale.

– Vi forholder oss til reglene om maks 200 personer i en kohort. Vi har vurdert to adskilte festivalområder, men det blir dessverre ikke plass, forteller Retterholt.

Den populære 70-talls festivalcampen nede ved elva med brune og gule telt er det også usikkerhet rundt.

– Regjeringen har ikke sagt noe klart om denne type camping, sier Retterholt.

Håper Heimover kan bli som før Du trenger javascript for å se video.

Venter på regjeringen

Først i midten av mai skal kulturministeren endelig fortelle hvordan konsertsommeren blir. Det er en del av fase 3 i gjenåpningen.

NRK har kontaktet en rekke festivalarrangører. De færreste tror på «normale» festivaler med dans og tusenvis av mennesker. I hvert fall for første delen av sommeren.

– Sommeren i år blir annerledes, slik 2020 også var det. Vi i PiPfest følger spent med på verdensbildet. Hvordan reglene for å samles vil se ut i midten av juni vet foreløpig ingen.

Det sier Lars Tefre Baade, presseansvarlig for oslofestivalen PiPfest. Den skal etter planen arrangeres 17.–19. juni.

NRK forklarer Hvordan blir de første festivalene ? Bla videre Trandalrock 11 - 12. juni Avventer nye signaler fra regjeringen.

Planlegger med en kohort med 200 personer.

Byr på artister som DeLillos (bilde), Backstreet Girls og Revolt. Bergenfest 15 - 19. juni Usikkert hvor stor festivalen blir.

Venter på signaler fra regjeringen om antall deltakere og økonomiske kompensasjon.

Venter artister som Robyn(bildet), Biffy Clyro og Zara Larsson. Kopervik Festival, Karmøy, 10 - 12. juni Skal ha én scene med 200 publikummere.

Håper regjeringen åpner for 500.

Landeveiens Helter (bilde), Mr.President og Matti Røssland. Over Oslo, 16 - 19. juni Håper på full festival, men tviler på om det går i juni.

Plan B er en minifestival med 200 gjester.

Artister som Cezinando(bildet), Gabrielle, Melissa Horn. Steinkjerfestivalen, 24 - 26. juni Venter på avklaringer fra regjeringen.

Vurderer to kohorter, men dette krever to staber og store ressurser.

En annen mulighet er kansellering.

Highasakite, Klovner i kamp og Melissa Horn står på artistlista. Pipfest, Oslo, 17 - 19. juni Jobber med koronatilpasset festival.

Kan også bli flytting av festival til neste sommer.

Alt avhenger av hva myndighetene bestemmer.

Artister som Massive Attack, Specials og Supergrass.

Heimover. Åmli, 11 - 12. juni Planlegger for max 200 hver kveld.

Fastmonterte seter hvor man må bli under hele konserten.

Ingen dans, men lover topp stemning.

Artister som Morten Abel, Ingebørg Bratland og Jonas Alaska. Skal du på festival i sommer ? Ja Ja 39% Nei Nei 27% Vet ikke Vet ikke 33% 33 stemmer Forrige kort Neste kort

Han forteller at de nå jobber med et koronatilpasset arrangement. En flytting av festivalen til neste år kan også skje, forteller Baade.

Frank Nes arrangerer Bergenfest med storartister som Robyn og Biffy Clyro på scenen i midten av juni. Han sier de venter på hva regjeringen kommer med.

– Det handler både om hvilke restriksjoner som kommer, men også hvilke økonomiske støtteordninger som skal gjelde.

Frank Nes i Bergensfest venter i likhet med mange andre musikkfestivaler i juni på hva regjeringen kommer med. Foto: Bente Kjøllesdal



- Har forståelse

Kulturminister Abid Q. Raja sier til NRK at har forståelse for at arrangørene er utålmodige.

- Som varslet vil regjeringen komme tilbake senest i første halvdel av mai med retningslinjer og rammer for sommeren.

Han sier videre at det jobber med en målrettet plan som kan står seg gjennom sommeren.

– Hadde vi tatt de avgjørelsene i vinter da smittesituasjonen var økende og vaksinasjonsgraden lav, ville trolig rammene for arrangementer blitt strengere enn det smitteutviklingen og vaksinasjonsgraden tilsier nå.

Kulturminister Abid Q. Raja lover å komme med en plan for sommerens festivaler i midten av mai. Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud