Taylor Swift så kjærestens lag vinne Super Bowl

Taylor Swifts enorme popularitet og hennes forhold til NFL-stjernen Travis Kelce har satt det sportslige i skyggen i forkant av årets Super Bowl.

Før kampen mellom Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers, spekulerte «alle» om popstjernen ville være til stede når kjæresten prøvde å vinne sin tredje Super Bowl.

Etter en lørdagskonsert i Japan, var spørsmålet om Swift i det hele tatt ville rekke kampen.

Skjermdump fra NFLs konto på X, hvor de søndag kveld la ut en video på som viser Taylor Swift på vei inn på stadion før kampstart. Foto: NFL

Men i god tid før kampstart dukket derimot Taylor Swift opp på Allegiant Stadion i Las Vegas. Der fikk hun altså med seg at Kansas City Chiefs vant kampen på overtid.

Taylor Swift omfavnet kjæresten Travis Kelce etter at laget hans vant Super Bowl. Foto: EZRA SHAW / AFP

Flere av Swifts følgere har denne sesongen begynt å følge kampene i NFL. Swift-feberen i NFL har ført til rekorder i både seertall, samt salg av billetter og supportereffekter.

En fan viser en frem en plakat før kampen som understreker at hun er kommet på grunn av forholdet mellom Travis (Kelce) og Taylor (Swift). Foto: BRIAN SNYDER / Reuters

Musikkjournalist Pia Skevik i NRK mente før helgen at Swift ville dukke opp.

Musikkjournalist i NRK Pia Skevik. Foto: NRK

– For å si det slik, hvis hun ikke dukker opp, tror jeg det er fordi hun og Travis har blitt enige om at hun ikke skal dukke opp. Personlig tror jeg hun dukker opp. Jeg tror hun er så forelska at hun ikke klarer å la være, spådde hun.

Skevik fikk altså rett i spådommen.