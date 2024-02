Quarterback-stjernen Mahomes vartet opp med den avgjørende pasningen til Mecole Hardman, som sikret seieren med den avgjørende touchdownen.

Kansas City Chiefs vant dermed Super Bowl-finalen for andre gang på rad.

– Jeg er så stolt av guttene som beholdt troen hele veien, sier quarterbacken Mahomes etter kampen.

Sjeldent tittelforsvar

STJERNE: Patrick Mahomes med Vince Lombardi-trofeet etter Chiefs' seier. Foto: BRIAN SNYDER / Reuters

– Hva mer kan du si om Mahomes? Han har vært under press, litt ute av det og slitt hele kvelden, men da laget trengte ham og det virkelig gjaldt i Vegas, sto han frem. Vi har vært vitne til storhet, så ta det inn. Spillere som Mahomes dukker ikke opp altfor ofte, skriver BBC etter Chiefs' seier.

De slo San Francisco 49ers 25-22, og er det første laget siden Tom Bradys New England Patriots til å vinne to år på rad. Sist det skjedde var for 20 år siden.

– Kampen var som et bilde på sesongen vår. Forsvaret holdt oss inne i kampen, og angrepet leverte da det gjaldt. Jeg er så stolt av gutta, sa Mahomes.

– Forsvaret vårt spilte fantastisk, og angrepet ga seg aldri, samstemte trener Andy Reid.

AVGJØRELSEN: Her er Mecole Hardman i målområdet med den avgjørende touchdownen. Foto: Kirby Lee / Reuters

Og da seieren var et faktum, utbrøt det ellevill jubel hos superstjernen Taylor Swift, som rakk frem til kampen i Las Vegas.

Swift spilte så sent som lørdag konsert i Japan, og før Super Bowl-finalen var det knyttet stor spenning til om hun kom til å rekke frem for å se kjæresten Travis Kelce, som spiller tight end for Kansas City Chiefs, spille.

Det rakk hun – og sammen med en rekke andre stjerner, som artistene Ice Spice, Lana Del Rey og skuespillerne Blake Lively og Miles Teller, feiret hun kjærestens seier. Det har vært «Swift-mania» i USA de siste månedene, og forholdet mellom Swift og Kelce har ofte overskygget det sportslige.

Også tennisspilleren Andy Murray har fått med seg Swift-hysteriet, og etter kampen skrev han spøkende på X:

– Gratulerer til Taylor Swift med seier i Super Bowl 58! En fantastisk prestasjon.

STJERNETUNGT: Taylor Swift feiret på tribunen med en rekke andre stjerner. Foto: TIM NWACHUKWU / AFP

Klinte til

Dette var Chiefs' fjerde Super Bowl-triumf, og de måtte virkelig jobbe for denne. Kampen måtte nemlig avgjøres i forlengingen.

– Vi har kjempet for dette hele året. Målet har alltid vært å ta tre på rad og du kan ikke gjøre det uten å først ta to. Vi har en ny mulighet til å gjøre det igjen neste år. Vi ses der. Viva Las Vegas, sier Travis Kelce etter kampen, ifølge BBC.

Etter at seieren var et faktum møtte han Swift ute på banen og ga fansen bildet de hadde ønsket seg:

San Francisco 49ers var klart best i første halvdel og ledet også 19–16 mindre enn to minutter før slutt, men Mahomes regisserte et siste angrep, og Harrison Butker sparket utligningspoengene tre sekunder før slutt.

Niners vant myntkastet og fikk ballen først i forlengningen. Brock Purdy førte laget dypt inn i motstanderens sone. Et touchdown ville avgjort kampen, men laget måtte nøye seg med Jake Moodys tredje trepoenger.

Dermed var det opp til forsvaret å stoppe Chiefs, men Mahomes lot seg ikke stoppe og avsluttet et angrep over 75 yards og 14 spill med en touchdownpasning til Mecole Hardman.

Niners dominerte før pause, da Mahomes ble holdt i stramme tøyler og favorittmottakeren Travis Kelce var usynlig.

PASSET GODT PÅ: Patrick Mahomes hadde tøffe arbeidsforhold store deler av kampen. Her blir han lagt i bakken av 49ers-spiller Javon Hargrave. Foto: MICHAEL REAVES / AFP

Slo tilbake

Chiefs lå under 0–10 da laget sprakk nullen med et trepoengspark 20 sekunder før pause.

Etter pauseunderholdningen av Usher slo laget tilbake, først da Butker satte superbowlrekord med et trepoengspark fra hele 57 yards.

REKORDMANN: Harrison Butker satte Super Bowl-rekord. Foto: BRIAN SNYDER / Reuters

En tabbe av spesialistene for mottak av spark vendte kampen i slutten av 3. periode. Chiefs overtok ballen bare 21 yards fra målsonen, og på neste spill kastet Mahomes en touchdownpasning til Marquez Valdes-Scantling som ga laget ledelsen.

Niners slo tilbake da laget i stedet for å utligne med et trepoengspark lyktes på 4. forsøk 15 yards fra motstanderens mållinje, og Jauan Jennings sto deretter imot to taklingsforsøk og løp inn en pasning fra Purdy til touchdown og 16-13-ledelse.

Ekstrapoenget ble blokkert, og dermed kunne Butker utligne med et trepoengspark.

PAUSESHOW: Usher sto for pauseunderholdningen, og hadde med seg flere kjente gjesteartister. Her synger han sammen med Alicia Keys. Foto: EZRA SHAW / AFP

Gjentok seg

Niners-kicker Moody sendte sitt lag i ledelse igjen med et spark fra 53 yards med 1.53 minutt igjen, men Butker ordnet forlengning med sin tredje trepoenger.

For San Francisco 49ers gjentok historien seg. For fire år siden ledet laget 20–10 over Chiefs sju minutter før slutt, men tapte 20–31 etter tre sene Chiefs-touchdown.

I fjor lå Chiefs under med ti poeng ved pause og med seks poeng før siste periode, men slo Philadelphia Eagles 38–35.

I første halvdel var Brock Purdy vinner av quarterbackduellen. Mahomes’ kontrakt med Chiefs (450 millioner dollar over ti år) er verd 4,7 milliarder kroner mer enn den Purdy har med Niners (3,7 millioner dollar over fire år), men i valuta for pengene var det utklassing motsatt vei – helt til Mahomes avgjorde igjen.

Chiefs vant Super Bowl for fjerde gang. Den første kom i 1970. Da scoret norske Jan Stenerud lagets ni første poeng, og elleve totalt, i 23-7-seieren over Minnesota Vikings.