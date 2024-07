Vingegaard om den dramatiske ulykken i Baskerland rundt: – Trodde jeg skulle dø

Regjerende Tour de France-vinner Jonas Vingegaard forteller at han fryktet det verst tenkelige da han krasjet stygt under Baskerland rundt i april.

Dansken åpnet mandag opp om den dramatiske ulykken under et pressetreff på den første av to hviledager i Tour de France.

– Det var så ille at jeg trodde jeg skulle dø. Da jeg lå der tenkte jeg at dersom jeg overlever dette, så slutter jeg å sykle. Nå sitter jeg her, så det ble ikke akkurat sånn, forteller Vingegaard.

Snaue tre måneder er gått siden Vingegaard pådro seg flere ribbeinsbrudd, punktert lunge og betennelse i lungevevet etter skrekkvelten i Baskerland rundt. Da dansken sto på startstreken i Firenze lørdag 29. juni, var det hans første konkurransedag på sykkelen siden 4. april.

– Når du krasjer så fælt, så begynner du å vurdere om det er verdt det. Det er en stor risiko involvert, fortsetter dansken.

Lørdag omkom den norske syklisten André Drege i en tragisk ulykke i Østerrike rundt. Flere profesjonelle syklister har mistet livet etter stygge ulykker de siste årene.

– Tidligere har jeg vært god til å unngå velt, og jeg har klart å bremse i tide. Derfor har jeg tenkt at det ikke kunne skje noe med meg. Etter at det gjorde det har jeg blitt mer forsiktig. Jeg tenker mer over når jeg skal ta risiko. Akkurat nå er jeg glad for å være i live. Da er det mindre viktig hvordan sykkelløpet går. Jeg kan nyte ting mer nå, sier Vingegaard.

Til Stavanger Aftenblad forteller Alexander Kristoff at Dreges bortgang har satt en støkk i ham.

– Det er klart det gjør det. Spesielt når det blir så fatalt som i dette tilfellet. Utforkjøringen der det gikk galt var visstnok ikke så teknisk, men når det går fort og først går galt, er det farlig. Det er elementer av fare i enhver utforkjøring, sier Uno-X-rytteren.

(NTB)