Taylor Swift, som ble kåret til årets person i fjor av Times Magazine, skrev historie for få dager siden da hun vant Grammy for årets album for fjerde gang i karrieren.

Artistens enorme popularitet og forhold til NFL-stjernen Travis Kelce har nå satt det sportslige i skyggen i forkant av søndagens Superbowl.

Taylor Swift kan med hjelp av sin enorme fanbase bidra til seerrekord for årets Super Bowl. Foto: Alex Brandon / AP

En kjærlighetshistorie

For å forklare hvorfor popidolet har en så stor påvirkning på årets Superbowl, påpeker musikkjournalist Pia Skevik i NRK at det vi ser en kjærlighetshistorie utfolde seg foran øynene våre.

– Verden er utsultet på eventyr. Det er altfor lenge siden USA har fått oppleve en skikkelig søt «American Sweethearts»-historie. Den usannsynlige kjærlighetshistorien mellom en stjerne i musikkverden og en idrettshelt, sier Skevik.

Musikkjournalist i NRK Pia Skevik. Foto: NRK

Hysteri

Flere av Taylor Swifts følgere har denne sesongen begynt å følge kampene i NFL. Swift-feberen i NFL har ført til rekorder i både seertall, samt salg av billetter og supportereffekter. Nå spør «alle» seg om hun kommer til å være til stede når kjæresten skal forsøke å vinne Superbowl for tredje gang.

Skevik er ikke overrasket over at det har oppstått et Swift-hysteri i NFL.

– Det er ingen tvil om at dette er Taylors era, bokstavelig talt. Og så er jo amerikansk fotball big business. At NFL hiver seg på hennes popularitet og suksess er ikke spesielt overraskende. Jo mer de viser henne, jo mer øker seertallene, merchsalget og sponsorinntektene, sier hun.

– Taylor Swift er rett og slett good for business akkurat nå, påpeker Skevik.

Taylor Swift skrev historie under Grammy-utdelingen tidligere denne uka da hun vant prisen for årets album. Foto: Mike Blake / Reuters

Kan dukke opp

Popartisten, som de neste dagene spiller utsolgte konserter i Tokyo, har enn så lenge verken avkreftet eller bekreftet at hun dukker opp på årets store høydepunkt i amerikansk idrett.

Skevik tror på sin side at Swift dukker opp.

– For å si det slik, hvis hun ikke dukker opp, tror jeg det er fordi hun og Travis har blitt enige om at hun ikke skal dukke opp. Personlig tror jeg hun dukker opp. Jeg tror hun er så forelska at hun ikke klarer å la være, sier hun.

Skriver historiebøkene selv

Swifts NFL-kjæreste, Travis Kelce, måtte selv svare på spørsmål rundt fenomenet Taylor Swift, samt effekten hennes på NFL-seerne tidligere denne uka:

– Hun skriver historiebøkene selv nå. Hun har definitivt brakt mange nye seere til sporten vår, sa han under en pressekonferanse i forkant av Superbowl.

Travis Kelce måtte svare på spørsmål rundt påvirkningen kjæresten hans, Taylor Swift, har på seerne av NFL. Foto: Reuters

Kansas City Chiefs møter San Fransico 49ers i Superbowl natt til mandag klokka 00.30 norsk tid. 49ers er knepen favoritt, men quarterback Patrick Mahomes og Chiefs er i finalen for fjerde gang på fem år og jakter sin tredje tittel siden 2020.