Tar i bruk Snapchat for å gjøre folk tryggere i påskefjellet

– Værmeldingene er sjelden nøyaktige. I fjor var det et par damer som kom hit og forventet relativt godt vær, men da snudde været ganske kraftig. De ble værfast her i to døgn, forteller Trine Marie Johansen.

Sammen med kjæresten Ole Martin driver hun Skogadalsbøen turisthytte i Jotunheimen. Fra den ser man opp på barfjellet, der vinden blåser av toppene, og hele veien ned til skoggrensen. Derfor har vertskapet tatt i bruk Snapchat – for å nå ut til gjestene med væroppdateringer fra det de kan se fra hytten.

Flere tusen overnattingsgjester

De mener Snapchat og andre sosiale medier bidrar til å øke folks sikkerhet i fjellet, fordi det blir lettere å nå ut til mange på en gang. Og det kan trengs. DNTs overnattingstall i påsken har ligget på 12.800 gjester i snitt de siste fem årene. De fire første nettene i påsken har de hatt 5.629 overnattingsgjester.

Men bruker folk sosiale medier på påskefjellet, eller er skiturene tid for ro og lange tanker? NRK snakket med mange skifolk på Hafjell, og de aller fleste sier de faktisk bruker sosiale medier.

Røde Kors: – Spennende initiativ

Og kanskje er det bra. I påsken i fjor måtte Røde Kors ut på 189 henteoppdrag, der folk ikke kom seg ned fra fjellet på egen hånd. Og det var like mange året før.

At DNT nå vil ut med værinfo i flere kanaler, liker Røde Kors godt.

– Vi synes det er et spennende initiativ fra DNT, sier Sven Bruun, nestleder i Landsrådet til Norges Røde Kors.

For det går ikke alltid bra. Sammen med DNT laget Røde Kors fjellvettreglene i 1950, som de oppdaterte første gang i 1967, etter at 17 personer omkom i påskeuværet.

– Selv om vi tror at det må være i tillegg til den vanlige varslingen, det er fremdeles viktig at folk sjekker varsom.no, værmeldingen, så kan man bruke sosiale medier i tillegg, sier Bruun.