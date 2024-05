NRKs kanalvert Ingvild Helljesen ble kalt inn på jobb som den som skal lese opp Norges poeng etter at artisten Alessandra Mele i dag trakk seg.

– Jeg fikk kort varsel, og stepper inn for Alessandra og er glad for å kunne gjøre det, sier Helljesen.

Hun har lest opp Norges poeng tre ganger før, så jobben er ikke ny for henne.

Hun vil ikke mene noe om kveldens protester, og sier hun er bedt av NRK om å gjøre en jobb, og det har hun ingen problemer med.

OMDSKUTERT: Israelske Eden Golan har møtt både motstand og støtte i forkant av ESC-finalen. Foto: NTB / STRINGER

Israels bidrag i Eurovision Song Contest i år heter «Hurricane», og årets konkurranse er som en eneste stor orkan.

– «United by music» er Eurovisions slagord, men akkurat nå er man splittet av musikken, sier president i den norske MGP-klubben, Morten Thomassen.

Kroatia favoritt til seier

Midt i all viraken skal 25 deltakere kjempe om det gylne Eurovision-trofeet. Det er en deltaker mindre enn de opprinnelige 26 etter at Nederland ble utvist.

Sirkusbidraget fra Kroatia er forhåndsfavoritten, der Baby Lasagna er sirkusdirektøren som smitter publikum og TV-tittere med humor og energi.

FAVORITT: Kroatia og Baby Lasagna spås å gå av med seieren i kveldens ESC-finale, ifølge bookmakerne. Foto: JESSICA GOW / AFP

På andreplass på oddslistene er balladen fra Israel, som slutter på emosjonelt vis på hebraisk.

Morten Thomassen mener det blir en skandale hvis Israel vinner.

– Det eneste som kan redde konkurransen er at et annet land enn Israel vinner. Vinner Israel har hele konkurransen gått på grunn, som en Titanic 2.

Anders Tangen mener imidlertid årets Eurovision er ekstra samfunnsaktuell.

– Eurovision gjenspeiler jo på sitt beste tiden man er i. Tidsbildet nå er jo mye uro, polarisering og frykt. Det gjenspeiles veldig tydelig i år.

KLATRER: Norges bidrag har klatret på bettinglistene. Foto: Stig Karlsen / NRK

To norske bidrag

Hva så med Gåte? Vår etno-rock ligger på 12.plass på oddsen. Norge seiler i medvind før finalen, og har klatret flere plasser på listene siden semfinalen.

For første gang siden 2006 stiller vi med et bidrag på norsk, og det gjenstår å se om Europa forstår det mystiske og mørke.

Men Gåte er ikke de eneste norske deltakerne i år.

Marcus og Martinus, tvillingene fra Trofors, representerer vertslandet Sverige og har æren av å åpne ballet. Med millenniumspop og The Matrix-aktig show håper de å ta Sveriges 8. seier.

Ifølge bookmakernes lister kan det bli en jevn duell mellom Gåte og Marcus og Martinus om å bli beste norske deltaker i årets konkurranse.

Som det hvert år sies i finalen:

May the best song win – let Eurovision Song Contest begin!