Kaos i Eurovision-leiren – ekspert tror flere land kan trekke seg

– Den norske delegasjonen registrerer i likhet med dere all støyen rundt årets Eurovision, men ønsker ikke å kommentere på rykter eller bygge opp under hendelser og annen drama, sier Stig Karlsen, delegasjonsleder for Norge i Eurovision.

Karlsen opplyser om at Gåte og teamet nå trenger ro før den store finalen.

Anders Tangen er MGP-ekspert, og musiker selv.

– Det jeg hører nå er at det er totalt kaos. Ingen vet noen ting, sier MGP-ekspert Anders Tangen.

Han har fulgt Melodi Grand Prix og Eurovision Song Contest siden 60-tallet, og kaller det som skjer nå for nærmest uhørt.

– Dette har aldri skjedd før. Flere land kan komme til å trekke seg. Storbritannia og Irland, og kanskje flere.

Alessandra trekker seg

Fjorårets MGP-vinner, Alessandra Mele, skulle etter planen dele ut Norges poeng under Eurovision-finalen, men har nå valgt å trekke seg.

Grunnen er den betente situasjonen som følger musikkshowet i Malmö i år. I et Instagram-innlegg Mele la ut i dag har hun dette å si om situasjonen:

– «United by music» er Eurovisions motto, og grunnen til at jeg holder på med musikk – for å forene folk. Men akkurat nå er det tomme ord. Det foregår et folkemord. Fritt Palestina, sier hun.

Alessandra: – Akkurat nå er det tomme ord. Det foregår et folkemord

NRKs kanalvert Ingvild Helljesen tar over for Mele i stedet.

Kilder bekrefter til NRK at det skal pågå et krisemøte i Eurovision-leiren etter at flere land ikke dukket opp til flaggparaden under sceneprøven, som går i Malmö akkurat nå.

Sveits, Hellas, og Irland tok ikke del i flaggparaden.

Kilder sier til NRK at også Storbritannia og Portugal deltok på krisemøtet.

Irland reagerer

Irland har heller ikke møtt opp til prøvene lørdag, og begrunner det med at de ble stående fast i en diskusjon med EBU om kommentarer som kom fra de israelske TV-vertene.

Bambie Thug la ut dette Instagram-innlegget etter hendelsen. Foto: Skjermdump

Irlands deltaker, Bambie Thug, oppfordret konkurransens arrangører til å ta tak i kommentarer som ble gjort på israelsk fjernsyn før deres opptreden i tirsdagens semifinale, melder irske RTÉ.

Bambie Thug hevdet at kommentarene brøt med reglene i Eurovision, og sa at Israel ikke lenger burde få lov til å delta i konkurransen.

Bambie Thug var ikke fornøyd med kommentarene som ble sagt på israelsk TV om deres bidrag. Foto: Martin Meissner / AP/NTB

«Det vil være mye besvergelser og svart magi og mørke klær, sataniske symboler og voodoodukker», skal kommentatorene ha sagt, og lagt til at Bambie Thug liker å «snakke negativt om Israel».

Den franske artisten, Slimane, tok anledningen til gi en liten fredsappell fra scenen under sin prøve. Han avsluttet sangen før siste refreng og uttalte:

– Vi trenger å være «United by music». Dette er for kjærlighet og for fred, tusen takk Europa!

Slimane oppfordret til fred under hans sceneprøve. Foto: Martin Meissner / AP

Det ble tidligere kjent at Nederlands bidrag er utvist fra årets finale. EBU har kommet med en uttalelse hvor de fastslår at nederlandske seere fortsatt kan stemme i finalen.

Den nederlandske artisten Joost Klein er en av dem som har vært mest synlig i sin misnøye med israelsk deltakelse.

Joost Klein valgte å gjemme seg under et nederlandsk flagg under en pressekonferanse da den israelske artisten Eden Golan var fokuset. Foto: Jessica Gow / AP

– Israel som er elefanten i rommet

En annen som følger nøye med på årets Eurovision-konkurranse er Morten Thomassen, som er president for den norske MGP-klubben.

– Dette blir mer kaotisk minutt for minutt, sier han.

Han tror fremførelsene til årets artister kan bli påvirket på grunn av spenningsnivået rundt arrangementet.

President for den norske MGP-klubben, Morten Thomassen, beskriver situasjonen i Malmö som kaotisk. Foto: NTB

På spørsmål på hva som bidrar til spenningen svarer Thomassen:

– Det er Israel som er elefanten i rommet. Rykteflommen her borte er helt «crazy».

Han tror det verste som kan skje er som Israel vinner.

– Det vil oppfattes som veldig galt av mange. Aldri før har det vært så mye konflikt og buing mot et land som det Israel opplever nå. Det var litt buing mot Russland for noen år siden, men det var ikke noe i nærheten av dette.