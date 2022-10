Popartist Jonathan Floyd har blitt omtalt som en ny stjerne på den norske musikkhimmelen.

I fjor ble han kåret til «årets nykommer» på P3 Gull. For tiden er han aktuell med EP-en «Heartbreaker».

Nå kan du få en eksklusiv konsertopplevelse med artisten – og mange andre musikere fremover – som en del av musikksatsingen NRK-scenen.

Konseptet til det nye programmet er enkelt: En gang i uken spiller en norsk artist, band eller utøver en minikonsert på et valgfritt sted de har et personlig forhold til.

– Jeg synes det var dritgøy å få være med på dette. Det føltes egentlig litt som en vanlig øving med bandet, det var veldig naturlig, sier Floyd.

For den unge artisten var det ingen tvil om hvor han ville spille konserten sin. Den skulle han spille på et verksted.

Tjuvlånte musikkstudio

Da han var yngre bodde han nemlig i en periode på et snekkerverksted på Fornebu i Oslo. Etter skilsmissen hadde ikke faren hans råd til ny leilighet – derfor endte både far og sønn opp med å bo på den gamle arbeidsplassen.

– Det var nok ikke et optimalt sted å bo. Det luktet sagflis over alt og det var jo en skraphaug, men som barn syntes jeg bare det var gøy, forteller Jonathan Floyd.

Tross enkle kår forteller han om en fin barndom. Det var også på verkstedet at den unge artisten fant retningen i livet.

– Faren min hadde et musikkstudio på loftet på verkstedet. Jeg hadde ikke lov til å være der, men jeg snek meg ofte opp dit og testet tingene hans når han ikke var der. Det var sånn jeg begynte å lage musikk, sier han.

Jonathan Floyd ble overrasket av faren sin under innspillingen. Foto: PAAL RITTER SCHJERVEN / NRK

– Vil vise at det gikk bra med meg

Da NRK-scenen tok kontakt for å finne en lokasjon som betød noe for ham, var det nettopp farens verksted som dukket opp i tankene. Men siden det gamle verkstedet i dag er revet, falt valget på et annet sted i Oslo sentrum.

Musikeren forteller at konserten er en slags hyllest til denne tiden av livet hans – og til faren.

– Pappa dukket jo plutselig opp på innspillingen. Det var veldig fint. Jeg ville vise at det gikk bra. At se her, vi bodde på et verksted og vi var fattige, men det gikk faktisk bra med meg, sier Floyd.

Den unge musikeren fremfører blant annet en av låtene sine sammen med artisten Arif. – Uansett hvor mange ganger jeg møter Arif, blir jeg fortsatt starstruck. Han er en dritfet fyr som virkelig har gitt meg en pangstart i karrieren, sier Floyd. Foto: Paal Ritter Schjerven

Vil gi et kontinuerlig livemusikktilbud

Musikksjef Mats Borch Bugge forteller at NRK-scenen har som mål å løfte norsk og samisk musikk gjennom sterke audiovisuelle musikkopplevelser.

– Publikum vil få oppleve et konsept på musikkens premisser, sier han.

Bugge forteller at NRK har hatt mindre musikkinnhold på TV den siste tiden og at han håper det nye konseptet kan fylle dette rommet ved å gi publikum et kontinuerlig livemusikktilbud.

– Dette konseptet skal kunne romme alle lag av musikknorge, uavhengig av kjennskap. Det er viktig for NRK å speile musikkmangfoldet, sier han.

Hva er NRK-scenen? Ekspandér faktaboks NRKs nye musikksatsing. Her møter vi norske og samiske musikere som spiller minikonserter live fra steder som betyr noe spesielt for dem.

Scenen er i dette konseptet stedet der musikken spilles.

Hver konsert varer i rundt et kvarter og spilles inn på et nytt sted hver gang.

Hver artist/band opptrer med 3-4 låter hver.

Konsertene skal sendes lineært på NRK1 hver lørdag før Kveldsnytt gjennom hele høsten i tillegg til å være tilgjengelige på NRK nett-TV

NRK Scenen skal formidle norsk og samisk musikk med bred variasjon – fra alle sjangre

