Det ble ingen «douze points» til Alessandra fra fagjuryene i Liverpool – men publikum har tatt henne inn i varmen og spillelistene.

For i tiden etter Eurovision-finalen skriver Alessandra et lite kapittel norsk pophistorie.

På den gjeve singlelisten i Storbritannia er Alessandra nå på topp 10, den første norske Eurovision-artisten som klarer det siden Alexander Rybak (i 2009).

Og på de dagsferske Spotify-listene ligger hun nå på topp 5 i både Island, Estland, Finland og Israel. Hos Apple music er hun i toppsjiktet i Sverige, Finland og Slovenia.

– Det er helt absurd noen ganger når man tenker på det. For jeg visste ikke at dette her skulle skje. Men det skjedde, og det fortsetter å skje, sier Alessandra til NRK.

STERK: Alessandra sang om kvinnekraft på verdens største musikkscene. Og publikum elsker hennes Queen of Kings. Foto: Chloeh Ashemi

Sjelden vare

Norsk-italienske Alessandra er tilbake på skolebenken etter finalen, hun studerer musikk på skolen Limpi i Lillehammer. Og 20-åringen sier at omfanget av suksessen er vanskelig å ta inn.

– Det er mange forskjellige følelser jeg ikke helt forstår.

ANMELDER: Aftenpostens Robert Hoftun Gjestad sier Alessandras suksess er sjelden for norske artister. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Robert Gjestad, musikkanmelder i Aftenposten, sier det er sjelden at en norsk ESC-låt setter så store fotavtrykk også utenfor konkurransen. Og uansett plattform, at en norsk låt klatrer så høyt i de store markedene.

– Det er sjelden at de norske artistene virkelig får seg et globalt publikum. Og det er iallfall ikke mange som klarer det fra Eurovision-verdenen. Men det har helt klart Alessandra lyktes med.

Han mener Alessandras scenetekke er den største suksessfaktoren.

– Måten hun klarer å levere den låten på scenen, med innlevelse og energi, har helt klart smittet over til folk. De har lyst til å høre på låten videre.

VINNER: Svenske Loreen vant ikke bare Eurovision, hun er også den av årets bidrag som ligger øverst på flere hitlister. Foto: Charlie Ljung / SVT

– Gleder meg til å fortsette reisen

På denne ukas topp 10 i Storbritannia er det hele fire låter fra årets Eurovision-finale, høyest av dem ligger den svenske vinneren Loreen. Gjestad er spent på hvordan ESC-låtene vil gjøre det når neste oppdatering kommer til helgen.

Han er åpen for at Alessandra kan falle litt på listene, siden ESC-finalen blir stadig lenger unna.

– Det er jo ikke unaturlig i en sånn listeverden. Der du har dine 15 sekunder, og så byttes det kjapt ut.

Men uansett hva neste ukes hitlister vil bringe av nyheter: Alessandra gleder seg til å skrive de neste kapitlene av hennes musikalske eventyr.

– Det er fantastisk og jeg gleder meg til å fortsette denne reisen.