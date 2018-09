Slik blir Kevin Spacey skrevet ut av «House of Cards»

Spoiler-varsel!

Ikke les videre dersom du ikke vil vite hva som skjer i den sjette sesongen av «House of Cards».

Det har vært mange spekulasjoner om hva som skulle skje med «president Frank Underwood» etter at hovedrolleinnehaver Kevin Spacey fikk sparken på grunn av flere overgrepsanklager.

En ny trailer fra Netflix bekrefter det som mange fans allerede har gjettet.

Francis Underwood er død og begravet.

Selv om traileren avslører Franks skjebne er det fortsatt mange spørsmål som gjenstår å besvares.

Hvordan dør egentlig Frank og har kona Claire en finger med i spillet?

«Claire» tar over showet

I den nye traileren ser nemlig vi en mørkkledd Claire Underwood som står foran graven til sin avdøde ektemann.

«Jeg skal si deg dette, Francis. Når de gravlegger meg, så vil det ikke være i min bakgård. Og når de vil besøke graven min, så må de vente i kø,» sier hun og ser rett inn i kamera.

Skuespiller Robin Wright, som spiller Claire Underwood har overtatt hovedrollen etter Spacey.

I et intervju med Net-a-porter sier Wright at hun tror på en ny sjanse for sin tidligere kollega etter overgrepsanklagene.

Sjette og siste sesong av «House of Cards» har premiere 2. november.

Overgrepsanklager

I slutten av oktober 2017 sto skuespiller Anthony Rapp frem og anklaget Kevin Spacey (59) for å ha prøvd å presse ham til sex da han var 14 år gammel.

I ettertid har mer enn 30 menn har anklaget Spacey for seksuelt misbruk eller trakassering.

Mer enn 30 menn har anklaget Spacey for seksuelt misbruk eller trakassering. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

Beskyldningene varierer fra uønsket berøring og upassende kommentarer, til forsøk på å presse yngre skuespillere til sex, og strekker seg fra 1980-tallet og frem til i dag.

En rekke «House of Cards»-medarbeidere har også sagt at Spacey rutinemessig oppførte seg svært upassende mot yngre menn i produksjonsstaben.

Anklagene har fått konsekvenser for den berømte skuespilleren.

Etter skandalen i fjor valgte Netflix å kutte alle bånd til Spacey. Han ble også erstattet i Ridley Scott-filmen «All the Money in The World».

Skuespilleren har oppsøkt behandling i kjølvannet av beskyldningene.