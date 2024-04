Det har nærmest blitt et faktum:

Verdens største stjerne heter Taylor Swift.

Hun vant «Årets album» på Grammy-utdelingen. Ble «Årets person» i magasinet Time. Sammenliknes med giganter som Madonna, Michael Jackson og Elvis.

Er du en av dem som bare ... ikke skjønner greia?

Tenker du: En hvit dame i glitterkjole som synger generiske poplåter om kjærlighet, har vi ikke sett dette tusen ganger før?!

Slapp av! Du er ikke alene. Vi er flere som ikke skjønner greia med Taylor Swift.

Noe må hun ha gjort for å passere alle andre artister og bli verdens største. Men hva?

Hvor kommer helgenstatusen fra? Foto: AP

«Mastermind»

Du skal ikke snakke lenge med en «swiftie» før du får tuta ørene fulle om de fantastiske tekstene til stjerna.

Men hva er det jeg hører? Kjærlighetssanger om hjerte-smerte med simple rim som car og bar.

Så hva gjør disse tekstene så himla spesielle?

Jeg går til ekspertene for å finne svar. Det er jo ikke bare fansen som sier at tekstene er bra.

Selv høytstående akademikere har sammenlikna Swift med noen av historiens største poeter som Shakespeare og nobelprisvinnende Bob Dylan.

Og ikke bare dét: Flere titalls anerkjente universiteter verden over tilbyr kurs og fag om Swifts musikk.

Jeg kontakter en av underviserne – en Swift-guru av rang.

Crystal F. Haryanto ved Universitetet i California leder et av mange akademiske kurs om Taylor Swift. Foto: PRIVAT

Crystal Haryanto startet Swift-kurset ved Universitetet i California, og beskriver tekstene som «detaljrike».

Swift deler hele tiden små detaljer fra eget liv: Fra fargen på skjerfet hun fikk fra ekskjæresten Jake Gyllenhaal (rød) til adressen i Cornelia Street, New York.

Når hun bokstavelig talt gir deg navn på stedet, kan du jo google og se med egne øyne.

Mer billedlig blir det ikke? Foto: Skjermdump

Men oppleves det som selvsentrert? Nei, mener Haryanto.

Tvert imot beskriver hun det som «empatisk». Lytteren føler de kjenner henne, og det blir desto lettere å relatere til henne.

Også den norske pop-eksperten Audun Molde, førstelektor i musikk ved Høyskolen Kristiania, mener at hun er en «god håndverker» som låtskriver. Fordi:

– Tekstene hennes virker genuine og veldig nær henne selv. De er spesifikke og skrevet i første person, sier han.

Audun Molde er musikkviter ved Høyskolen Kristiania. Foto: Jonatan A. Quintero / Jonatan A. Quintero

Der for eksempel Beyoncé har mer samfunnsengasjerte tekster, er Swift mer individualistisk, påpeker Molde:

– Hun synger om kjærester og venner, ekser og fiender.

Musikken hennes er nesten som en dagbok. Superstjernen har selv fortalt magasinet Elle at hun bruker låtskriving til å «preservere minner».

Slik får hun noen hundre millioner mennesker til å se på henne som en bestevenninne, mener Molde.

Vennskapsbånd pryder mange håndledd på Taylor Swift-konserter. Foto: AFP

«Love Story» og «Bad Blood»

Når jeg skriver denne teksten slår det meg hvor mye intimt jeg vet om Taylor Swift sitt liv, uten å nødvendigvis ha måttet grave særlig etter det.

Jeg vet at Joe Jonas slo opp med henne over en kjip telefon. Jeg vet at hun datet John Mayer året etter. For der mange andre hadde holdt bruddet noenlunde privat, går Taylor Swift ut i låten «Dear John» med navn og det hele.

John Mayer og Taylor Swift: En ikke så privat love story. Foto: AP

Kan dette offentlige privatlivet være en del av hemmeligheten bak Taylor Swift-fenomenet?

– Det at hun har brukt sitt eget privatliv i låtene tror jeg har veldig mye å si for hvor stor hun har blitt. Hun liker jo dramatisere og kapitalisere på eget liv.

Det sier Ingrid Moholt Waaler. Hun er programleder i NRK-podkasten Træsh, der hun dissekerer «søplete popkultur».

Taylor Swift har vært et hett tema i podkasten Træsh med Ingrid Moholt Waaler. Foto: Henriette Dæhli

– Hun har jo datet mange av de mest kjente mennene i verden, og det er hun veldig flink til å smi med, mener Waaler.

Hun peker på låten «Style» som overraskende nok handler om Harry Styles, og det tilsynelatende perfekte, men trøblete forholdet de hadde.

Og før du arresterer denne saken: Nei, alt handler ikke om hvem hun dater!

Swift har vært like åpen om hvem som er på vennelista – og hvem som er svartelista.

Taylor Swifts såkalte «squad» inneholder mange av de største navnene innen showbusiness. Artister, skuespillere og modeller har seilet inn (og noen ut) av vennegruppa med årene.

Hvem hun blir sett med er ikke tilfeldig, tror Waaler.

Sophie Turner ble sett med Swift etter det offentlige bruddet med Joe Jonas – som også er Swifts ekskjæreste. Foto: AP

Omdømmeekspert Dag Inge Fjeld trekker også fram Swifts nemesiser:

– Hun har vært heldig med sine fiender. Det har forsterket hennes posisjonering.

Dag Inge Fjeld er lektor i markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

I flere år kranglet hun med artistkollega Katy Perry, visstnok over en danser. Dette snakket Swift åpent om i intervjuer, og i låten «Bad Blood». Perry svarte med den iskalde disselåten «Swish Swish».

Feiden med Kanye West var kanskje enda mer åpenlys:

Swift sa at hun ikke hadde gitt rapperen tillatelse til å namedroppe henne i låten «Famous» fra 2016. Men så la Wests kone Kim Kardashian ut et uheldig opptak av en telefonsamtale mellom de to artistene, hvor Swift virket å være helt med på ideen.

Slangeemojien ble hyppig brukt om Swift i 2016. Foto: SKJERMDUMP

Hun ble raskt kastet av pop-tronen, og bombardert med slange-emojier.

Likevel ga feiden begge parter såpass mye oppmerksomhet at folk begynte å spekulere i om det hele var et planlagt PR-stunt.

West og Swift var venner før de ble fiender. Foto: Ap

«Anti-Hero»

Hva er dine instinkter når du har tråkka skikkelig i salaten?

Personlig ville jeg nok prøvd å renske ryktet mitt, bake en lun kake og få folks oppmerksomhet mest mulig vekk.

Slik tenker ikke Swift, forklarer Crystal Haryanto fra University of California:

I den første musikkvideoen etter det store «fallet» sitter Swift i en trone av slanger, og «omfavner kritikken», mens hun synger:

I don't trust nobody and nobody trusts me

I'll be the actress starring in your bad dreams

– Hun forvandlet angrepene mot henne til en styrke. Hun tok det haterne kalte henne, slange, og overgikk dem, sier Haryanto.

Taylor Swift i sin «onde» periode. Foto: AP

Også seinere har Swift spilt på sine dårlige sider, blant annet i megahiten «Anti-Hero» hvor hun synger om å snuble og være problemet.

Hun bruker altså feilene sine for å gjøre seg mer relaterbar for fansen, mener Haryanto.

«Blank Space»

Ja, vi vet jammen mye om livet hennes.

Men kjendiser som deler fra eget privatliv har vi mer enn nok av, tenker jeg. Hvorfor er fansen så sinnssykt opptatt av Swift sitt?

Ifølge Waaler handler fasinasjonen vel så mye om hva vi ikke vet om henne.

– Hun gir på en måte akkurat nok til at alle føler seg sett, og alle kan spekulere i sin favør, sier Waaler fra Træsh.

Fansen kan selv fylle ut eventuell «blank space» med det som måtte passe av teorier.

Taylor Swift har blitt en myteomspunnen skikkelse. Foto: AP

Programlederen kaller Swift en «kode».

– Det gjør jo også at idet du klarer å liksom knekke koden, så føler du deg litt spesiell, utdyper hun.

Waaler fikk en slik aha-opplevelse da hun i en Træsh-episode dykket ned i ryktet «Gaylor». For er Taylor Swift egentlig skeiv?

Var hun sammen med modell­venninna Karlie Kloss? Giftet hun seg i all hemmelighet seg med eksen Joe Alwyn? Er hun virkelig demokrat, eller bare later hun som? Er hun en dårlig venninne? Spørsmålene er mange, svarene få.

Hvem er hun? Foto: Republic / AP

Ifølge Haryanto er Swift også god til å skape nysgjerrighet hos folk om hva som skal skje.

– Når hun presenterer sin nåværende «æra» på turné og på prisutdelinger, så investerer hun også aktivt i sin neste æra, sier Swift-underviseren.

For eksempel brukte hun takketalen på årets Grammy-utdeling til å hinte om sitt neste album.

– Dette skaper en endeløs loop av aktivitet som hele tiden jobber i hennes favør.

Bare ved å nevne tittelen fikk hun rykteflommen i gang. «The Tortured Poets Department» er visstnok et stikk mot eksens gruppechat med «gutta».

Og en uke før lanseringen kom musikken hennes tilbake til TikTok, som eneste unntak fra plateselskapet Universal sitt TikTok-forbud.

Nytt album på vei, meldte Swift på Grammy-utdelingen. Tittelen «The Tortured Poets Department» skal være navnet på eksens gruppechat. Foto: AFP

«Miss Americana»

Blonde lokker, hvite rysjer og en akustisk gitar plantet godt i hendene:

Når Taylor Swift slår gjennom som tenåring, er det først og fremst som en vaskeekte countryjente.

– Det er få ting som er mer amerikansk enn countrymusikk, bemerker USA-ekspert og «swiftie» Sofie Høgestøl.

Foruten den amerikanske nasjonal­sangen, så klart. Den var hennes glans­nummer på diverse sports­begivenheter i tiden før hun fikk platekontrakt.

Taylor Swift var «hele USAs yndlingsjente», forklarer Høgestøl. Slik så Swift ut da hun enda drev med country. Foto: AFP

Siden starten har det amerikanske hatt en betydelig plass i låtene hennes.

Swift synger om å være en cowboy og danse i Levi's-jeans. Fra skolebenken ser hun misunnelig på cheerleader-kapteinen og dronningen av skoleballet. James Dean brukes for å beskrive eksen. Og det er med stor glød hun synger om å endelig lande i mulighetenes by; New York.

Etter hvert blir den røde leppestiften hennes kjennemerke.

– Og så har hun jo blitt kjæreste med fotballstjernen. Da er hun jo midt oppe i dyp sørstatskultur, påpeker Høgestøl.

Superbowl og Taylor Swift: To amerikanske ikoner. Foto: AFP

Ifølge USA-eksperten appellerer hun til både republikanere og demokrater.

Dét til tross for at hun «sto fram» som demokrat for et par år siden.

Hvordan har hun klart å ta politisk standpunkt i et så splittet USA, uten å miste fans på veien?

– Hun er jo veldig flink til å kommunisere. Hun har ikke sunget før Biden skal holde tale, stilt opp på valgkampvideo eller sånne litt klisjéaktige ting. Hun har heller gått ut med sine egne ord på sosiale medier, på en måte som virker autentisk.

Altså: Swift har ytret typisk demokratiske meninger uten å direkte assosiere seg med demokratiske politikere og valgkampen.

– Hun har greid balansegangen enn så lenge, sier Sofie Høgestøl. Foto: Ole Kaland

«Look What You Made Me Do»

Det er en siste grunn til hvorfor jeg ikke klarer å unngå Taylor Swift om dagen.

Den starter med et gnagsår hun lenge sleit med: Et gnagsår ved navn Scooter Braun. Han har vært manager for flere av verdens største popartister – blant annet Swifts nemesis Kanye West.

Denne mannen har skapt mye bry for Taylor Swift. Foto: AFP

I 2019 ble plateselskapet hennes solgt til Braun. Slik fikk han rettighetene til hennes seks første album. Og disse rettighetene ville han absolutt ikke selge til Swift.

Så da var det bare én ting å gjøre, forklarer omdømmeekspert Dag Inge Fjeld:

– Taylor gikk til krig mot Braun ved å spille inn sine tidligste album på nytt, og gjøre det han hadde kjøpt mest mulig verdiløst.

Albumet «Speak Now» i gammel og ny drakt. Foto: Big Machine Records / Republic Records

– Ufin motstand fra konkurrenter og kjipe, kontrollerende produsenter. Dette lager en god myte, sier Fjeld.

Er det hele feministisk makt­demonstrasjon? Eller utspekulert markedsføring?

Fjeld mener i alle fall at kampen mot kapitalkreftene har belyst hvilken hardt­arbeidende artist hun er.

Ikke minst har det brakt eldre låter tilbake i lyset.

Så hva er greia?

Hvorfor har Swift-toget tatt fullstendig av? Hvorfor er denne dama overalt?

I blokka på pulten min har jeg skrevet ett ord: Kameleon.

Hvor raskt hun klarer å skifte mellom pop og country. Offentlig og privat. Sørstatsjente og progressiv. Snill og slem. Stakkarslig offer det ene øyeblikket og ikke-kødd-med-meg det neste.

Taylor Swift har mestra nabojente-imaget. Foto: George Walker IV / AP

Med det super­balanserte nabojente-imaget kan man lett tenke at hun er den rake motsetning til en annen amerikansk folkefavoritt; nemlig den søplete, overdramatiske Kardashian-familien.

Men er hun egentlig det?

Taylor Swift har iscenesatt seg selv som en veldig kul og elegant versjon av noe som minner litt om et realityshow.

Hun utleverer venner, fiender, kjærester og ekser – og ikke minst seg selv! Fansen inviteres inn til en nær relasjon der de får servert hemmeligheter og saftig drama.

Kardashian-damene og Taylor Swift: To sider av samme sak?

Men mens Kardashian-klanen framstår som oppmerksomhets­syke og harry på reality-TV, pakker Swift dramaet inn i et snertent gavepapir med sløyfe på – altså låtene sine.

Swift er ikke bare popdronning og balansedronning men også realitydronning.

Og det er nok ikke tilfeldig at livet hennes har blitt et slags realityshow. Selv liker hun ikke å bli kalt «kalkulert», men har innrømt til pressen:

– Du kan oppnå tilfeldig suksess som varer tre eller fire år. Tilfeldigheter skjer. Men karrierer krever arbeid.