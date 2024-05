– Jo mindre han kunne vere med Amalie på trening, jo meir var han saman med meg. Og det betyr jo at jo meir måtte eg også vere heime.

Det fortel Aksel Lund Svindal.

Saman med kjærasten Amalie Iuel møter han NRK i forkant av Bislett Games.

Der skal Amalie Iuel halde fram med det knallharde køyret med konkurransar, i håp om å til slutt greie å kvalifisere seg til 400 meter hekk i OL.

Og la det ikkje vere nokon som helst tvil, det har vore eit hardkøyr i familien Svindal-Iuel sidan dei fekk sonen Storm 1. september i fjor etter ein dramatisk fødsel.

– Det var litt kaotisk, seier Aksel Lund Svindal om tida da Iuel starta treninga og gradvis gjekk frå å vere «berre» mamma, til å tenkje på toppidrett igjen.

Iuel og Svindal fortel at dette skjedde allereie på seinhausten, halvanna til to månader etter fødselen.

– Eg merka det på den måten at eg plutseleg var veldig mykje heimeverande, fordi ho ikkje var det, seier Svindal.

– Da hadde eg plutseleg veldig mykje heimekontor og videosamtalar med baby på fanget.

Og nettopp det å kombinere det å ha ansvaret for ein to-tre månader gamal baby i tillegg til å arbeide, var ikkje enkelt.

– Du får ikkje nokon god kjensle heller, viss du blir sittande på ein videosamtale og du har ein baby ved sidan av som eigentleg har lyst på meir merksemd. Du har ikkje så lyst til å ha så mange av dei gjennom dagen, seier Svindal.

Funkar ikkje i lengda

Amalie Iuel har heilt sidan i fjor haust vore tydeleg på at ho ville raskt tilbake på løpebanen og konkurrere. Det store målet for 2024 er OL i Paris i månadsskifte juli/august.

Med ein nyfødd baby i hus, så kan nok mange tenkje seg kor travelt og utfordrande den logistikken kan vere. Svindal, som sjølv har vore toppidrettsutøvar, har difor måtte brukt enda meir tid heime enn han tenkte.

Etter at Aksel Lund Svindal la opp som alpinisten tilbake i 2019, så har han hatt fleire jern i elden. Fyrst var han deltakar i Mesternes Mester, før han tok over som programleiar. Han driv investeringsselskapet sitt, og er også engasjert i fleire prosjekt i NRK-samanheng.

Dei to fortel at i starten av treninga til Iuel, så kunne vesle Storm vere med. Enten om det var på trilletur eller berre ein lett springetur på treningsmølla. Men utover vinteren så gjekk treninga over frå å vere det dei kallar «tilvenning» til å vere toppidrett.

– Da er det ikkje så bra å ha med eit barn heile tida. For da er det nokre tidspunkt ein må halde seg til da, med tanke på kor lange pausane skal vere og slik, seier Svindal og held fram:

– Særleg i november, desember og januar var eg mykje heime. Da hadde eg plutseleg veldig mykje heimekontor og videosamtalar med baby på fanget, seier han.

– Og litt «babygråt» i bakgrunnen, skyt Amalie Iuel inn, før Svindal held fram:

– Nokre gonger var det ting som gjorde at eg ikkje hadde så lett for å vere heime da. Akkurat den logistikken vi hadde til tider der med å levere på Bislett for å køyre på eit møte der, plukke opp i Valhall etterpå...

Svindal tek ei pause mens han tenkjer seg litt om. Så held han fram:

– Det er bra vi ikkje har det heilt slik nå. Nå er det litt meir tydelege rutinar. For den der dag til dag-saka vi køyrde i november/desember kunne vi ikkje køyrd i lengda.

– Vi vart gode på å finne ein plan, supplerer Iuel.

– Står der og hulkar

At Amalie Iuel skal til OL er det ingen tvil om. For ho er allereie kvalifisert saman med stafettlaget på 4 x 400 meter. Men ho har framleis til gode å kvalifisere seg til si individuelle hovuddistanse: 400 meter hekk.

På torsdag får ho nok ei moglegheit under Bislett Games.

– Er du i så god form at OL-kravet på 54,85 er innan rekkjevidde?

– Det står att å sjå. Alt skal jo klaffe, da. Eg tenkjer at eg må gå for det, seier Amalie Iuel.

Denne våren har ho hatt eit skikkeleg hardkøyr med trening og reiser for å få inn flest mogleg konkurransar. For det er mogleg å kome seg til OL sjølv om ein ikkje greier tidskravet på 54,85. Da må ho springe nok konkurransar med tider på 55-talet, slik at ho kan kome til OL på rankingpoeng.

Difor har reisene vore mange den siste månaden:

20. april reiste Amalie Iuel til Nairobi i Kenya for si fyrste konkurranse. Der sprang ho på 54,89 sekund.

I starten av mai gjekk turen over Atlanterhavet til Bahamas for å kvalifisere seg til 4 x 400 meter stafett.

18. mai sprang Iuel nordisk meisterskap i Malmø. Der sprang ho på 55,78 sekund.

24. mai deltok Iuel i eit stemne i Slovakia. Der sprang ho på 55,47 sekund.

– Korleis er det å vere borte frå barnet?

– Den fyrste gongen – det var det tøffaste. Da var eg borte ganske lenge også, da vi drog til Bahamas. Det var skikkeleg kjipt å reise. For han veit jo ikkje kva som skjer når eg står der og hulkar. Men eg trur det var verre forverre som mor enn for han, for eg visste jo at han var i gode hender heime hjå faren sin, seier Iuel og held fram:

– Samtidig så er det jo tøft. Sjølv om det blir litt lettare å reise for kvar gong, så er det utruleg godt å kome heim att og veldig hyggeleg å kunne vere heime mest mogleg da. Eg kjenner at eg har mykje meir lyst til å hoppe på eit seinare fly viss eg kan.

