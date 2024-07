Det er i podkasten «New Heights» med broren Jason Kelce (36) at Travis Kelce (34) snakker om hvordan det var å stå på scenen med superstjerne-dama Taylor Swift (34).

I episoden, som kom onsdag, snakker brødrene om hva de skal gjøre utenom fotballsesongen. Variety er blant mediene som omtalte saken først.

Ikke minst snakker Kelce-brødrene om da Travis opptrådte på scenen med Swift i London. Amerikansk fotball-stjernen lokker med at det kanskje ikke blir hans siste konsertstunt.

Travis lanserte ideen

I London spilte Swift flere konserter fra turneen Eras på Wembley stadion. Og 23. juni dukket Kelce opp med henne i oppspillet til låten «I Can Do It With a Broken Heart».

VIRALT: Dette er én av kontoene som delte videoklipp av kjæresteparet sammen på scenen 23. juni. Foto: Skjermbilde / Instagram

Stuntet ble bredt omtalt og plukket opp på utallige videoer på sosiale medier.

– Det er veldig ulikt meg. Jeg liker ikke å stå på scenen, sier Travis mens begge brødrene bryter ut i latter.

Han innrømmer at hele opptredenen var hans idé.

– Jeg nevnte det for Tay. «Hvor gøy hadde det ikke vært om jeg kom på en av motorsyklene under «1989»-delen?». Hun begynte å le og spurte om jeg for alvor kunne tenke meg å gjøre noe sånt, forteller Travis.

– En ære å være på scenen

Kelce sier han sa til Swift hun like godt kunne sette ham i arbeid. Han mener hun fant det beste segmentet for ham å komme på scenen, der han ikke kunne skade noen ved å kjøre på dansere.

HYLLER KJÆRESTEN: Taylor Swift gratulerer kjæresten Travis Kelce etter at laget hans, Kansas City Chiefs, vant Super Bowl i Las Vegas i februar. Foto: EZRA SHAW, Getty Images via AFP / NTB

Der Kelce kommer inn, prøver noen av danserne å vekke Swift til live igjen for å fullføre konserten.

– Det er en så morsom og leken del av showet. Det var fantastisk! sier fotballspilleren.

– Jeg hadde det så gøy. Det var en ære å være på scenen, selvsagt med Taylor, men også med Cam og Jan (to av Swifts dansere, journ.anm.), fortsetter han.

Redd for å miste Swift

Broren Jason fortsetter å snakke om hvordan alle så ut som de koste seg på scenen, og hvordan Taylor så på Travis på scenen.

– Jeg har sett konserten så mange ganger nå, at jeg av og til tar meg i å stå i menneskemengden og gjøre koreografien til noen av sangene, røper Travis.

Han sier han var mest bekymret for å miste Swift da han plukker henne opp og bærer henne et stykke på scenen.

– Den ene tingen jeg sa til meg selv var å ikke miste Taylor på vei til den j... sofaen. Den gylne regelen var å ikke miste Taylor! forteller han leende.

– Ganske rystende

Da Jason spør om han får sterkest jubel fra publikum av å score en «touchdown» eller denne konserten, sier Travis:

– Touchdown-jubelen varer litt lenger. Men da alle skjønte at det var meg, for det tok en liten stund før alle skjønte det ... Det øyeblikket var ganske rystende. Jeg tenkte «oh shit!» røper han.

Swift på scenen på Eras-turneen i Lisboa 24. mai i år. Foto: ANDRE DIAS NOBRE / AFP/ NTB

Kelce sier konsertscenen også var mye større enn han trodde.

– Man innser ikke hvor stor den scenen er! Den er lett like stor som en fotballbane i lengde. På scenen følte jeg meg liten, ler han.

Brødrene bruker også tid på å snakke om alle kjendisene som moret seg på konserten en av kveldene i London.

De ramser opp Hugh Grant, Tom Cruise, Ashton Kutcher, Mila Kunis, Greta Gerwig og Liam Hemsworth.

Travis runder av med å lokke med en mulig reprise:

– Hvem vet? Kanskje dette ikke var siste gang, sier han.