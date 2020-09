Røff guide til Knausgård-universet

Kulturkommentator, NRK

– Det var vinteren 2008. Fire år etter «En tid for alt», ti år etter «Ute av verden». Forventningane til Karl Ove Knausgård var, for å seie det mildt, svært høge. Han hadde sagt ja til å bidra til ein radiodokumentar eg skulle lage. Kanskje gjekk han med på dette intervjuet for å sende ut eit lite røyksignal om kva som var i gjære denne vinteren i Malmø.

Når eg høyrer den ferdige radiodokumentaren no, høyrer eg at eg absolutt ikkje fatta rekkevidda av det han heldt på med. Eg høyrer han snakke om ein utilrekneleg far og ein altfor følsam son. Han seier sjølvbiografisk, og at han ikkje har nokon grenser for sjølvutlevering. Men mengda, lengda og graden av utlevering for seg sjølv og andre, kom som eit sjokk.

«Min kamp» kom med ei stor omkostning for fleire av hans næraste. Debatten som kom svekka ikkje romanen, men den vekka til live ein uttalt harme hos dei som får livet sitt gjort om til skjønnlitterært råstoff. Denne ampre reaksjonen lever vidare. Med andre forfattarar og andre bøker.

Men no, ti år etter, trur eg ein kan slå fast at det faktisk er ei tid for alt. No er «Min kamp» først og fremst ein god roman, og det vil den halde fram med å vere.