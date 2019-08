Rekordmange nordmenn gjør suksess i Hollywood

I helgen spilte André Øvredal inn over 185 millioner kroner på amerikanske kinoer med skrekkfilmen «Scary Stories To Tell In The Dark».

For ni år siden lå han på den norske kinotoppen med «Trolljegeren». Slik trampet 46-åringen over broen til Hollywood.

– Jeg føler jeg gjør ting jeg virkelig har lyst til. Jeg er veldig heldig som får lov til å utfordre meg selv i et Hollywood-system som tross alt krever at filmene er av en viss type og form for å fungere, sier Øvredal.

SIKTER MOT STJERNENE: – Jeg lever egentlig ut drømmen min nå. Samtidig: Hvem har ikke drømt om å lage en «Star Wars»-film, spør André Øvredal. Foto: Arne K. Huse / NRK

Han fikk regijobben på «Scary Stories To Tell In The Dark» etter å ha blitt headhuntet av filmens produsent, Oscar-vinner Guillermo del Toro.

Nå er Øvredal i gang med sitt tredje, største og ikke minst dyreste Hollywood-prosjekt: Filmatiseringen av Stephen King-boka «The Long Walk».

– Jeg tenker ikke på pengepresset. Man har et kamera og to eller tre skuespillere foran det. Om det eksploderer rundt dem, er ikke så viktig. Presset på meg går på at filmen må fungere, og levere, sier han.

«Scary Stories To Tell In The Dark» er en skrekkfilm satt til 1950-tallet. Foto: Norsk filmdistribusjon

Rekordmange nordmenn

De norske suksesshistoriene fra Hollywood har vært rekordmange de siste årene.

I tillegg til Øvredal, har regissører som Joachim Rønning, Roar Uthaug og Oscar-nominerte Morten Tyldum hatt navnet sitt på amerikanske rulletekster.

Lars Klevbergs første Hollywood-film ble aldri offisielt lansert, etter at eier Harvey Weinstein og produksjonsselskapet Dimension Films ble felt av Metoo-bevegelsen. Likevel imponerte filmen nok til at Klevberg fikk pitche sin nyinnspilling av grøsseren «Child's Play»: – Da kastet jeg alt jeg hadde, sier 39-åringen. Foto: Eric Milner / MGM/Orion

Det samme har skuespillere som Ingrid Bolsø Berdal, Lisa Loven Kongsli, Aksel Hennie og Kristoffer Hivju.

– Jeg tror Hollywood har hatt et tiår med stor åpenhet mot resten av verden. De har søkt mot skuespillere og filmskapere for å tilføre ny energi som de kanskje ikke har selv i øyeblikket, sier Øvredal.

En annen nordmann Hollywood har oppsøkt, er Lars Klevberg. 39-åringen har i sommer hatt regi på nyinnspillingen av grøsserklassikeren «Child's Play» fra 1988.

– Flere norske regissører har ønsket å gjøre mer sjangerbevisste produksjoner de siste årene, og gjennom det skapt film Hollywood ser potensial i. Enten som nyinnspilling, eller i at de ønsker å satse på talentene bak, sier Klevberg.

Dette er nordmennene i Hollywood Ekspandér faktaboks Regissører Tommy Wirkola –«What Happened to Monday», «Hansel & Gretel: Witch Hunters»

Joachim Rønning – «Maleficent: Mistress of Evil», «Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge»

Espen Sandberg – «Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge»

André Øvredal – «The Autopsy of Jane Doe», «Scary Stories To Tell In the Dark», «The Long Walk»

Morten Tyldum – «The Imitation Game», «Passengers»

Roar Uthaug – «Tomb Raider»

Joachim Trier – «Louder Than Bombs»

Lars Klevberg – «Child’s Play» Skuespillere Aksel Hennie – «Hercules», «The Cloverfield Paradox», «The Martian», «The Doorman», «Last Knights»

Ingrid Bolsø Berdal – «Hercules», «Westworld», «Hansel & Gretel», «Forget About Nick»

Lisa Loven Kongsli – «Wonder Woman», «Justice League»

Tobias Santelmann – «Hercules», «Point Break»

Kristoffer Hivju – «Game of Thrones», «Fate of the Furious», «After Earth», «The Thing»

Thorbjørn Harr – «Vikings», «Stockholm»

Kristoffer Joner – «Mission Impossible: Fallout», «The Revenant»

Hollywood besøker også Norge: – Internasjonal film kan bli del av den nye oljen

Lever ikke lenge med flopp

Filmanmelder Aksel Kielland i Morgenbladet tror profesjonaliseringen av norsk filmbransje er årsaken til masseimporten av nordmenn til filmbyen.

– De som har blitt rekruttert til Hollywood de siste årene, er de som har laget det vi kan kalle «Hollywood-film», sier Kielland.



Filmanmelder Aksel Kielland i Morgenbladet

Inngangen til Hollywood er ikke enkel. Men veien ut er betydelig enklere. Det er Øvredal klar over.

– Jeg har fått et slags gjennombrudd når Guillermo del Toro banker på døra, men det varer bare så lenge. Når den filmen kommer ut nå, så må den levere på alle måter, sier han.

– Får jeg en flopp, er det fort ut altså.