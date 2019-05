Etter at han laga den norske spelefilmen «Trolljegeren» i 2010 har André Øvredal laga filmar i thriller- og skrekksjangeren i USA. I 2016 kom den kritikarroste filmen «The Autopsy of Jane Doe» med Brian Cox og Emile Hirsch i hovudrollene.

Blant dei som likte filme godt, var forfattaren Stephen King.

Seinare i år kjem skrekkfilmen «Scary Stories to Tell in the Dark», som er skriven og produsert av Guillermo del Toro, og fantasyfilmen «Mortal», som er basert på norrøn mytologi.

Og no gir han seg i kast med filmatiseringa av Stephen King-romanen «The Long Walk», skriv Deadline.

Dystopisk klassikar

Stephen King gav ut boka i 1979 under pseudonymet Richard Bachman. Handlinga i boka er lagt til ein gong i framtida. 100 tenåringsgutar deltek i den årlege konkurransen «The Long Walk».

Deltakarane i konkurransen må halde ei marsjfart på over 6 kilometer i timen. Får du tre åtvaringar i løpet av ein time, blir du skoten.

Romanen har blitt ein dystopisk klassikar som har inspirert seinare bøker og filmar i populærkulturen, skriv Deadline. Boka blir også rekna som ei sentral bok i Kings bibliografi, og peiker framover til tema og personar i seinare King-bøker.

Del av King-satsing

Manuset til den komande Øvredal-filmen er skriven av James Vanderbilt, som tidlegare har skrive manus til blant anna to «Spider Man» – filmar og «Independence Day: Resurgence».

«The Long Walk» er ein av tre filmar produksjonsselskapet New Line lagar basert på bøker av Stephen King. Dei to andre er «Salem's Lot» og «It: Chapter Two», som er oppfølgaren til «It» med svenske Bill Skarsgård i rolla som klovnen Pennywise.

Svenske Bill Skarsgård vender tilbake som klovnen Pennywise i «It: Chapter Two» denne hausten. Foto: Brooke Palmer / AP

«It» blei den mest utbytterike skrekkfilmen gjennom tidene. Oppfølgaren verdspremiere 3. september, ein månad etter Øverlands «Scary Stories to Tell in the Dark»

Det har ikkje lukkast NRK å kome i kontakt med André Øverdal.