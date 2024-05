Her er Tom Cruise i Loen

Etter at rykta i helga gjekk om at Tom Cruises privatfly står på Vigra lufthamn, har fleire vore på utkikk etter Hollywood-stjerna i Noreg.

Tysdag kveld skriv blant anna Sunnmørsposten at Tom Cruise var på Hoven i Loen for å gjennomføre basehopp.

– Han var her for to helger sidan og så har eg sett han hoppe i heile formiddag, seier ein lokal mann frå Loen til NRK.

61-åringen ser framleis sprek ut etter å ha hoppa frå fjellet Hoven. Foto: Roger Oldeide / Fjordingen

Heilt sidan 28. april har folk observert Mission Impossible-stjerna på Vestlandet, men ingen har fått bilete av stjerna før no.

61-åringen blei observert etter å ha basehoppa frå Hoven-fjellet i Loen. Før han seinare blei teken bilete av i svarte kleder og kvite joggesko.

Hotelldirektør på Hotel Alexandra, Richard Grov, ønskjer ikkje å kommentere Cruise-besøket i Loen.

Hoven i Loen er ein kjent destinasjon for basehopping. Foto: Sondre Olav Bø Nesje/Loen Skylift

Cruise har vore på fleire Noregs-besøk dei siste åra. Mellom anna for å spele inn filmar i Mission Impossible-serien.

Den siste og sjuande i rekka, «Dead Reckoning Part One», blei delvis filma i Møre og Romsdal der cruise hoppa frå eit fjell på motorsykkel i Hellesylt. Det blei også spelt inn scener i Åndalsnes.

Tom Cruise under innspeling av «Mission Impossible – Dead Reckoning Part One» i Åndalsnes, Møre og Romsdal. Foto: Kurt R. Vaagen

Også den komande filmen, «Dead Reckoning Part Two», er blitt spelt inn i Noreg. I fjor var Cruise og filmproduksjonen hans på Svalbard.

Filmen har premiere i juni 2025.

Frå før har også filmen «Mission Impossible – Fallout» blitt spelt inn på Preikestolen i Rogaland.