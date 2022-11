Refser TikTok: – Bisarr måte å opptre på

– Vi er bekymret basert på hva vi ser at skjer i land rundt oss og hva som kom fram på et møte i Bergen nylig, sier Kjersti Løken Stavrum.

Hun er daglig leder i Stiftelsen Tinius, som er deleier i medieselskapet Schibsted.

Stiftelsen, som er etablert for å sikre frie og uavhengige medier, har nå klaget inn TikTok til Datatilsynet.

Stavrum er også en av landets fremste eksperter på ytringsfrihet og har blant annet ledet Ytringsfrihetskommisjonen.

Møtet hun refererer til var et åpent møte om ungdoms medievaner, som fant sted i Bergen sist uke. En rekke medie- og teknologiaktører deltok.

Ifølge Stavrum vakte spesielt TikToks talsperson oppmerksomhet.

– Der var det ikke lov til å sitere TikToks representant og alle kameraer måtte slås av, forteller Stavrum.

Stiftelsen Tinius, med Kjersti Løken Stavrum i spissen, har klaget inn TikTok til Datatilsynet. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Det er en bisarr måte å opptre på, fortsetter hun.

Etter innlegget skal Stavrum ha spurt TikTok-representanten to ganger om hen kunne avvise at informasjon om norske brukere havner i Kina.

Det kunne ikke representanten avvise, forteller Stavrum.

– Det gjorde oss ytterligere bekymret – selvfølgelig fordi det er mange barn og unge som er mye på TikTok – men det er også mange norske myndighetspersoner, statlige enheter og redaksjoner som er på TikTok, sier hun.

Tyst fra TikTok

NRK har forelagt TikTok all kritikken i denne artikkelen og bedt om en kommentar. Parisa Khosravi i TikTok Norden ønsker ikke å stille til intervju, men viser til et presseskriv.

Der står det blant annet at europeisk brukerinformasjon blir lagret i USA og Singapore.

Det kommer også frem at TikTok-ansatte i Kina får begrenset tilgang til informasjon appen samler inn fra Europa, noe NRK nylig skrev om.

I tillegg har den amerikanske sikkerhetstjenesten FBI over tid vært bekymret for TikToks innflytelse. EU har varslet en gransking av selskapet.

– Latterlig

Over én million nordmenn er på TikTok, ifølge tall fra Ipsos. 65 prosent er under 18 år. Globalt har TikTok over én milliard brukere.

– Det som er så latterlig ved det hele, er at TikTok lever av kommunikasjon og deling. Og så er de altså selv helt ute av stand til å gjøre det samme, sier Stavrum.

Hun mener det må bli slutt på at teknologiselskaper kommer unna uten å åpne seg.

– Hvis man for eksempel sammenligner med et selskap som skal lansere et produkt vi kan spise her i Norge, så ville man aldri fått muligheten til å komme inn i det norske markedet uten å fortelle hva det produktet består av, sier Stavrum.

TikTok ønsker ikke å stille til intervju med NRK. Foto: Kiichiro Sato / AP

Etterlyser bedre regelverk

Datatilsynet deler Stavrums bekymring.

– Dette er problemstillinger vi har vært bekymret for i flere år og som vi jobber med så godt vi kan innenfor dagens regelverk, sier Tobias Judin som er leder i internasjonal seksjon i Datatilsynet.

– Samtidig synliggjør denne henvendelsen at vi egentlig trenger strengere regler for de digitale plattformene, legger han til.

– Hva er risikoen med at informasjon om oss ender opp i Kina?

– Vi vet ikke nødvendigvis hva personopplysninger blir brukt til i Kina. Men kinesisk lovgivning er bygget opp slik at det potensielt kan brukes til etterretningsformål eller på måter som er vanskelige for oss å forutse, slik at de muligens kan brukes mot oss, sier Judin.

Han påpeker også at det er en risiko at informasjonen om oss blir brukt til å påvirke oss politisk, slik man så i Cambridge Analytica-skandalen.

En del av problemet med at informasjon om oss havner i Kina, er at vi ikke vet hva den egentlig brukes til. Det påpeker både Stavrum i Tinius og Judin i Datatilsynet. Foto: FLORENCE LO / Reuters / NTB Scanpix

– Da må vi huske på at det er mange ulike mennesker i Norge og på TikTok. Alt fra gjennomsnittlige brukere og barn som er ekstra sårbare, men også myndighetspersoner, sier Judin og legger til:

– Denne intense datainnsamlingen kan true ytringsfriheten, men også personvernet vårt. I verste fall kan dette brukes i kontekst av politisk markedsføring der man kan manipulere valg.

Europeisk samarbeid nødvendig

EU vedtok tidligere i år en forordning om digitale tjenester. Regjeringen vurderer nå om denne skal implementeres også i norsk lov.

Formålet er at forordningen skal bidra til å regulere de store teknologiselskapene strengere. Blant annet ved å gjøre det vanskeligere for dem å dele data på tvers av plattformer og tydeligere krav om økt åpenhet.

– Vi tror og håper dette vil gi styrket personvern og bedre oversikt over datadeling for norske brukere, sier statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Videre peker hun på at det er viktig at hele Europa samarbeider for å regulere de store teknologiselskapene.

– Hvert enkelt land er ikke i stand til å regulere det alene, sier hun.