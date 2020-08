TikTok – så kan du være i lomma på en fremmed makt

Øynene klistret til mobilen. Barnebarna ser på video. Av og til tar de blikket opp. Danser ut på golvet. Gjør noen «moves». Slik det heter nå. Bevegelser de har sett på skjermen. Artige dansetrinn fra folk i Sør-Korea, Argentina eller England. Eller fra hvor som helst på kloden.

Skuespiller Marie Zaccagnino og musiker Sean Sheridan tar opp en dansevideo for TikTok foran Brooklyn-broen i New York. Foto: ANGELA WEISS

Ofte går det også i små, enkle animasjoner som farer forbi. Farger, fart, bevegelse. TikTok.

Superpopulær på rekordtid

Denne mobilappen har tatt skikkelig av siden lanseringen i 2016. Nå er det 1,5 milliarder som bruker den. I løpet av bare fire år har TikTok blitt et av de fem største sosiale medier i verden.

I Norge bruker 65 prosent av alle barn mellom 9 og 18 år TikTok. Foto: Anders Magnus

Ifølge Medietilsynet bruker 65 prosent av alle norske barn mellom 9 og 18 år TikTok. Er det en god utvikling? lurer foreldrene på.

Bekymrete foreldre

Nettsteder for foreldre og barn, som Din Side og Barnevakten, er fulle av advarsler om mobbing og overgrep. Og gir bruksanvisninger på hvordan foreldrene kan kontrollere barnas bruk av appen.

For å opprette en brukerprofil på TikTok skal man være 13 år. Barna kan også se innholdet uten å være registrert. Derfor gjør nok et flertall av ungene i den norske småskolen det samme som mine barnebarn på 12, 10 og 8. De bruker TikTok hver eneste dag.

Slik ser TikTok-appen ut på mobilskjermen. Mange foreldre er bekymret for hva barna kan bli utsatt for der. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Registrerte brukere kan sende meldinger til og dele videoer med brukere – eller venner som de blir kalt – over hele verden. Særlig en god venn kan være spesielt interessert i aktiviteten din på TikTok: Kina.

Bekymrete myndigheter

Det har gjort en del lands sikkerhetstjenester og myndigheter bekymret. India har forbudt appen. Det skjedde etter dødelige grensekamper mellom de to asiatiske gigantlandene.

Protester i India mot TikTok og andre kinesiske apper. Foto: PRAKASH SINGH

Også USA og Australia vurderer totalforbud. President Donald Trump sa fredag kveld at han vil forby TikTok allerde på lørdag. Fra før av har amerikanske myndigheter nekter alt militært personell å ha appen på mobilene sine. Det Demokratiske partiet i USA har advart sine medarbeidere mot å bruke appen.

Og storselskapet Amazon beordret sine ansatte å slutte med TikTok på jobbtelefonene. Amazon trakk så meldingen tilbake. De sa det var en feil, den skulle ikke sendes ut nå. Men alle de ansatte og hele USA hadde da fått med seg budskapet.

Er det så farlig, da?

Hva er det så med TikTok truer sikkerheten? Appen registrerer IP-adressen og telefonen eller maskinen du bruker for å se på videoene. Gir du tillatelse finner den ut eksakt hvor du er, kontaktene dine og telefonnummeret. Også det du driver på med på appen blir lagret jevnlig.

I en rettslig stevning i California hevdes det også at TikTok i skjul lagrer og overfører biometriske data. Det vil si at den kan gjenkjenne ansiktet til brukeren.

Men – mye av dette er jo det samme som Facebook og Google driver på med!

Jeg har ingenting til overs for at de sosiale mediene og nettleserne samler inn alle slags opplysninger om oss. Vi har sett hvor stor skade de kan gjøre som plattform for å spre falsk informasjon. Autoritære regimer har brukt dem til påvirkning av velgere i mange land.

Kanskje en av de største truslene våre liberale demokratier står overfor. Men akkurat dette korrespondentbrevet skal dreie seg om TikTok.

Underlagt partidiktaturet

Én ting er å gi fra seg alle slags private opplysninger til selskaper som Facebook og Google. En helt annen sak er å frivillig sende dem rett inn i datalagrene til verdens største og mektigste diktatur.

Mange i Vesten synes det er litt overdrevent å kalle Kina et diktatur. Kinas kommunistparti er ikke så blyge. Det er stolt av å ha innført et partidiktatur i Kina, og har skrevet det inn i grunnlovens første paragraf.

Propagandaplakat utenfor et boligområde i Beijing nå i sommer. «Følg Partiet. Alltid.» er slagordet på plakaten. Foto: GREG BAKER

I Kina har partiet all makt, også over internett og alle opplysningene som finnes der. Den nasjonale etterretningsloven forplikter alle internettselskaper til å gi fra seg alle data myndighetene forlanger. Også data som befinner seg i servere utenfor Kinas grenser.

Bedrift med egen partiavdeling

TikTok er eid av et kinesisk selskap. Det heter ByteDance og er basert i Beijing. Som mange andre kinesiske bedrifter har ByteDance en egen avdeling av Kinas Kommunistparti internt i selskapet. For å holde nær kontakt med de virkelige makthaverne i landet.

Ansatte i ByteDance foran selskapets hovedkontor i Beijing. Det er ByteDance som eier TikTok. Bedriften er pålagt å ha en egen partigruppe innad i selskapet. Foto: GREG BAKER / AFP

Markedene i Vesten er ofte skeptiske til Kina og kommunistpartiet. Derfor har TikTok ansatt en tidligere Disney-direktør som sjef i USA. Han er amerikaner og bedyrer at selskapet ikke leverer ut data til kinesiske myndigheter.

Milliarder av mennesker over hele kloden bruker TikTok. Her fra India – før appen ble forbudt der. Foto: NARINDER NANU

Kanskje snakker han sant. Likevel er det mulig at kinesisk etterretning uansett snapper opp persondata fra TikToks milliarder av brukere verden over. For eksempel gjennom en algoritme som kjøres parallelt til ByteDance’s datainnsamling.

Sensurerer kinesisk og amerikansk politikk

Som alle andre kinesiske internettselskaper er også ByteDance og TikTok underlagt myndighetenes sensur. Selskapet har blokkert innlegg om massakren på Den himmelske freds plass i Beijing i 1989.

Dette ikoniske bildet ble blokkert av TikTok. Det viser en modig student som stanser en kolonne stridsvogner under demokratibevegelsen i Kina i juni 1989. Det endte med massakren på Den himmelske freds plass, hvor hundrevis av demokratitilhengerne ble drept. Foto: Jeff Widener / AP

Om uavhengighet for Tibet. Om demokratibevegelsen i Hongkong. Og om at Kina holder over én million muslimske uigurer i fangeleirer i Xinjiang.

Men også amerikansk politikk har blitt sensurert. Blant annet emneknaggene #BlackLivesMatter og #GeorgeFloyd.

Modige demonstranter i Hongkong demonstrerer mot den nye sikkerhetsloven som Kina har innført i byen. «Kinas kommunistparti er skamløst, og bryter sine løfter,» står det på plakaten. Foto: TYRONE SIU

Manipulering og propaganda

Verre enn sensur er muligheten for manipulering og propaganda. For eksempel ved at man kan gripe inn i demokratiske valg ved å fremme kandidater som har et bestemt politisk syn – for eksempel om Kina.

Ved å utnytte persondata kan det skapes problemer for medlemmer av Amnesty eller andre aktivister som tør å kritisere menneskerettighetsbrudd i Kina.

Og man kan manipulere politiske massebegivenheter.

Slik avisen The New York Times mener TikTok var medansvarlig for da titusener registrerte seg for gratisbilletter til et valgkampmøte med Donald Trump. Men så unnlot de å møte opp. Og Trump fikk dårlig PR.

TikTok-bruker Aleysha Johnson var en av de mange som meldte seg på Trumps folkemøte i Tulsa. Men uten å komme. Her snakker hun til noen av sine medsammensvorne. Foto: ALEYSHA JOHNSON

Mange Trump-kritikere syntes sikkert dette var flotte greier. Inntil slik manipulering går ut over de politikere man selv støtter. Eller griper inn i et demokratisk valg ved å sende ut troverdige, men falske opplysninger. For eksempel om at poststemmer ikke er tillatt. Eller at valglokalene stenger før de egentlig gjør det.

Ideologisk krigføring

Men hvorfor skulle kinesiske myndigheter være villige til å bruke en danse-app på denne måten?

Fordi Kinas kommunistparti har erklært ideologisk krig mot vestlige, liberale demokratier. I et internt parti-direktiv beskrives trusselen fra vest, og at partiet er i en «intens, ideologisk kamp».

Ifølge direktivet er dette noen av de farligste truslene mot kommunistpartiets maktmonopol i Kina: «Universelle menneskerettigheter, pressefrihet, maktfordeling, et uavhengig rettsvesen og fri flyt av informasjon på internett.»

Får Kinas innbyggere tilgang til slike goder, vil man «undergrave partiets sosiale fundament» og hindre utviklingen av sosialismen i Kina.

Overvåket og gjennomlyst

For å hindre at det kinesiske folket får «skadelige tanker» om frihet og demokrati er kommunistpartiet i ferd med å innføre en overvåkning av egen befolkning som mangler sidestykke i historien.

All presse og alle innlegg på internett er underlagt sensur. Nå ønsker myndighetene også kunne kontrollere bevegelsene til alle innbyggerne i sanntid, blant annet gjennom ansiktsgjenkjenning. Det kan du lese mer om her:

Jeg har selv opplevd denne intense kontrollen. Som NRKs korrespondent i Beijing i fire år ble jeg utsatt for omfattende overvåkning. Den gang skrev jeg et eget korrespondentbrev om dette:

Selv om jeg i egne øyne ikke hadde gjort noe galt, var det svært ubehagelig – og også ganske truende – å bli utsatt for at «storebror» hele tiden holdt øye med meg.

Situasjonen var ille den gang. Nå er den mye verre. Den ideologiske krigføringen er mer intens enn noen gang.

Kan TikTok bli forbudt?

I Kina har man i mange år forbudt flere hundre apper og nettsteder fra vestlige land. Blant de mest kjente er: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google, Netflix, Wikipedia, BBC, The Guardian, New York Times, Washington Post, Le Monde etc.

Bør vi følge kinesernes eksempel og forby apper og nettsteder med base i Kina? Fordi vi frykter at de kan true vår sikkerhet og vårt demokrati?

India har gjort det, og USA og Australia vurderer et forbud mot TikTok.

Nå har USAs president Donald Trump sagt at han kommer til å forby TikTok i USA. Da vil deet være uaktuelt at amerikanske myndigheter krever et tvangssalg av appens virksomhet i USA. Tidligere har det vært snakk om at Microsoft har vært i forhandlinger om å kjøpe TikToks avdeling i USA.

Samtidig møter TikTok en kommersiell utfordring. Instagram forsøker nå å tilby noen av TikToks mest kjente brukere store pengesummer hvis de over til Instas nye tjeneste Reels. Andre TikTok-stjerner har allerede annonsert at de går over til den TikTok-liknende appen Triller.

Hva med barnebarna?

Etter å ha bodd i Kina i fire år og sett det kinesiske overvåkningssamfunnet på nært hold er jeg bekymret for framtida. For den kinesiske ekspansjonen vi ser over store deler av verden.

Registrerer man seg på TikTok, kan dataoverføringen følge deg fra barn til voksenverdenen. Vil jeg at barnebarna mine skal vokse opp med det kinesiske kommunistpartiet på nakken?

Mye stygt blir sagt om USA i disse Trump-tider. Men er det bedre om et Kina under kommunistpartiets ledelse overtar verdenshegemoniet?

Jeg tror det kan bli mørke tider. Og i likhet med Leonard Cohen tror jeg ikke vi vil like det som kommer etter Amerika.

I sin siste diktsamling «The Flame» skriver han:

«You have no understanding

of the consequences

of what you do

Oh, and one more thing

you aren’t going to like

what comes after America»