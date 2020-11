Raja: Dette vil få utslag for kultursektoren

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen får nå kritikk for å vingle i spørsmålet om hvorvidt vi skal benytte oss av kulturtilbudet eller ikke.

Den siste tiden er det lagt opp til at støtteordningene for kulturlivet skal handle mest om å stimulere til aktivitet, og mindre om å dekke tapte inntekter. Statlige midler skal sponse forestillinger med svært begrenset setekapasitet, slik at hjulene holdes i gang. Det oppfordres til å gjennomføre konserter og andre kulturtilbud slik at hele næringskjeden smøres.

I en pressemelding fra kulturdepartementet, som ble sendt ut onsdag, blir Raja sitert på følgende:

– Jeg vil ha julekonserter, danseforestillinger og alle mulige slags kulturtilbud til et bredt publikum over hele landet, og håper og tror at vi vil få mange arrangementer framover.

Han sier også at avlysninger må være en siste utvei, fordi han mye heller vil at kultursektoren gjennomfører arrangementer enn å avlyse. Samtidig innser han at det er slik at noen arrangører er nødt til å avlyse på grunn av gjeldende smittevern, og at de da har en kompensasjonsordning som en nødløsning.

– Hold dere hjemme

Dagen etter er dette beskjeden fra Rajas sjef, statsminister Erna Solberg:

– Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt, er hennes klare oppfordring, med henvisning til en betydelig økende smittespredning den siste tiden.

I tillegg varsles det at det vil komme betydelig strengere regler for sosial samling i landets to største byer, Oslo og Bergen.

Statsminister Erna Solberg ble under dagens pressekonferanse spurt hvordan innstrammingene kan ramme kulturlivet.

– Det blir ikke så lett å arrangere alle steder. Vi må gå igjennom og se på tiltakene. Vi forsøker å stimulere til aktivitet der det er mulig, men akkurat nå er det litt mer bråbrems på det, sa hun, uten å utdype nærmere.

Erna Solberg har en klar oppfordring: Hold deg hjemme. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Tvetydige signaler

Forbundsleder Hans Ole Rian i kunstnerorganisasjonen Creo synes de tvetydige signalene er frustrerende.

– Her må regjeringen bestemme seg. Hva ønsker de? Vi vet ikke hvordan vi skal tolke dette og etterlyser en klar melding fra dem, sier han til NRK.

En av showene som har fått penger fra stimuleringsordningen, er forestillingen «Julesanatoriet» med Kari Slaatsveen og Ingrid Bjørnov. De er tildelt i underkant av en million kroner for å holde 20 forestillinger før jul, halvparten av dem i Oslo.

Showets produsent Lisbeth Wiberg-Olsen sier at det er vanskelig å forholde seg til at noen sier «kjør», mens andre sier «hold dere hjemme».

– Dette kan jo føre til at færre kjøper billetter til de 20 konsertene. Men vi kan ikke gjøre annet enn å vente og se. Det blir spennende å se om det kommer noen innstramminger i Oslo på morgendagens pressekonferanse. Inntil videre leier vi konsertlokaler og forholder oss til at vi har fått støtte til å gjennomføre dette.

Selv om myndighetene strammer grepet og ber folk holde seg hjemme er det fortsatt tillatt med konserter med inntil 200 fastmonterte seter. Bildet er fra Jaga Jazzists konsert på Rockefeller sist helg. Foto: Heiko Junge / NTB

– Viktigst å begrense smitten

Raja svarer dette i en e-post på spørsmål om oppfordringen om å bruke kulturlivet mest mulig fortsatt står ved lag:

– Akkurat nå er det aller viktigste å begrense smitten, og det må være det styrende prinsippet for alle valg vi gjør. Jeg vet at det rundt omkring i landet gjennomføres kulturarrangementer med ansvarlige arrangører, og med et ansvarlig publikum. Mitt ønske er at vi kan fortsette med det, selvsagt innenfor reglene som gjelder med hensyn til smittesituasjonen.

– Hvordan skal arrangører og publikum forholde seg til det som kan oppfattes som blandede signaler fra regjeringen?

– For kultursektoren vil dagens oppfordringer helt åpenbart få utslag, selv om antallet på 200 hvor det er fastmonterte seter videreføres. Samtidig er vi i en helt annen situasjon nå enn vi var i for bare noen få måneder siden. Vi har flere kraftfulle ordninger på plass som kan bidra til større grad av forutsigbarhet og trygghet for hele kultursektoren. Kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett gjelder ut året, skriver han.

Han viser til at stimuleringsordningen for kultur gjør at arrangørene kan søke om mellomlegget mellom kostnader og inntekter for gjennomføring av arrangementer, og ordningen tar høyde for at arrangementer som har fått tilskudd likevel ikke lar seg gjennomføre som planlagt på grunn av pålegg fra offentlige myndigheter.

– Så er vi nå i gang med arbeidet for å se hva slags ordninger vi skal stille opp med i tillegg. Kulturbransjen skal vite at alle vi i Kulturdepartementet jobber hardt for å få dette til på best mulig måte.