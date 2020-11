Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Dei to siste vekene har talet på smitta blitt tre gongar så høgt. Det er særleg i dei større byane talet stig, men også mindre kommunar har fått større utbrot. Det er no registrert covid-19 i over 60 norske kommunar.

Statsminister Erna Solberg (H) orienterte Stortinget torsdag om dei nye innstrammingane dei vil gjere for å få ned smitten og hindre ei ny nedstenging av landet.

– Nordmenn må dei neste vekene vere budde på å halde seg meir heime, og avgrense sosial kontakt, sa Solberg frå talarstolen i Stortinget.

Ho er uroa over den auken vi har sett i smitten dei siste vekene. Alle fylke har no over 20 smitta per 100.000. Ho seier at kommunane har kontroll på testing, men fleire kommunar er under sterkt press.

– Aukar smitten ytterlegare, kan vi miste kontrollen.

Ber folk halde seg heime

Regjeringa innførte fleire tiltak for å få ned smitten i førre veke. Men utviklinga viser at desse ikkje har vore sterke nok til å snu trenden, seier Solberg.

Difor kjem det no nye tiltak for å få ned spreiinga av viruset.

Du kan sjå alle tiltaka her.

Målet er å avgrense den sosiale kontakten og talet på nærkontaktar.

– Hald dykk mest mogleg heime. Ha minst mogleg sosial kontakt med andre. Saman kan vi snu den skumle utviklinga i smittetala, men det krev at vi alle er med på ein skikkeleg dugnad dei neste vekene, sa ho.

Nasjonale tilrådingar

Sosial kontakt

Tilråding om at alle i dei kommande vekene i størst mogleg grad må halde seg heime og avgrense sosial kontakt med andre menneske.

I private heimar, hagar eller hytter bør ein ikkje ha meir enn fem gjestar i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestane er frå same husstand, kan ein vere fleire. To familiar kan møtast sjølv om dei har mange barn.

Avgrensinga om at ein ikkje bør ha fleire enn fem gjester, gjeld ikkje for barnehage- eller barneskulekohortar.

Unge og vaksne som har vore saman med venner og i andre situasjonar der det ikkje har vore ein meters avstand, bør halde to meters avstand til folk i risikogruppa.

I tillegg til tilrådingane kjem ein ny regel for kor mange ein kan vere på private samkomer og arrangement.

Reiser

Unngå innanlandsreiser som ikkje er nødvendige. Arbeidsreiser som blir vurderte som nødvendige og reiser til fritidseigedommar som kan gjennomførast utan kontakt med andre er unnatekne.

Skular og utdanning

Alle universitet, høgskular og fagskular skal vurdere om dei i perioden framover kan redusere undervisning og annan aktivitet som bidreg til auka mobilitet, blant anna press på kollektivtrafikken.

Vidaregåande skular og ungdomsskular må førebu seg på at tiltaksnivået kan bli raudt dersom smitten stig ytterlegare.

Reglar for heile landet

Private samkomer og arrangement

Grense på inntil 20 personar på private samkomer på offentlege stader og i leigde lokale og 50 personar på innandørs arrangement utan fastmonterte sete. Innandørs kan det vere inntil 200 personar på arrangement der alle i publikum sit i fastmonterte sete. Endringa blir sett i verk midnatt, natt til måndag 9. november.

Uteliv

Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringsstader med skjenkebevilling kan ikkje sleppe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringa blir sett i verk ved midnatt, natt til laurdag 7. november.

Karantene og reiser

Reisande frå raude land må vise attest på negativ covid-19-test når dei kjem til Noreg. Testen må vere teken under 72 timar før innreisa. Dersom personen ikkje kan vise fram ein slik test, kan vedkommande bli nekta innreise. Dette blir sett i verk frå midnatt, natt til måndag 9. november.

Personar som kjem til Noreg må ha fast tilhald i landet, eller arbeids- eller oppdragsgivar må gi garanti for eigna tilhaldsstad ved framkomst til Noreg. Personar, inkludert turistar og besøkjande, som verken har eige tilhald eller arbeids- eller oppdragsgivar i Noreg må opphalde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjeld òg familiemedlemmer som kjem for å besøkje slekt i Noreg. Helsedirektoratet blir gitt i oppdrag å greie ut korleis desse krava kan innførast. Fram til dette er etablert, blir grensekontrollen forsterka etter eksisterande regelverk.

Tiltak i regionar med høg smitte

Regjeringa legg til fleire tiltak som kommunar i bu- og arbeidsregionar med stort smittetrykk bør vurdere å innføre. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet skal vurdere nøyaktig kva tiltak som er aktuelle i ulike regionar i landet, slik at det kjem tydeleg fram kva tiltak som er nødvendige å vurdere når smittesituasjonen utviklar seg.

Kommunar i ein bu- og arbeidsregion som innfører tiltak bør gjere det mest mogleg likt og samordna. Rundskrivet med forslag til lokale tiltak blir oppdatert i samsvar med endringane.

Vurdere stans i breiddeidrett for barn og unge under 20 år

Ytterlegare restriksjonar retta mot serveringsstader, til dømes full skjenkestopp eller stenging klokka 22 for å redusere talet på besøkande i løpet av ein kveld.

Ytterlegare avgrensingar i storleiken på ulike arrangement

Tilråding om bruk av munnbind i taxi når det blir tilrådd brukt i kollektivtransport

Ungdomsskular bør førebu seg på raudt nivå

To meter avstand ved fysisk aktivitet innandørs

Obligatorisk heimekontor

Sterkare tilråding om å unngå kollektivtrafikk

Stengje eller avgrense verksemder og aktivitetar som har stort potensial for smittespreiing, som til dømes symjehallar, treningssenter, idrettshallar, bingohallar, museum, bibliotek, arrangementsstader utan fastmonterte sete og andre offentlege stader der mange møtes innandørs

Vurderer fleire tiltak

Regjeringa har bede Helsedirektoratet å undersøke om det bør kome råd eller krav om hurtigtest før tilsette går på jobb i sjukeheimar og omsorgsbustader. Og om dei bør bruke munnbind på jobb.

Dei skal også oppdatere dei faglege råda som skal ta vare på sårbare grupper i helse- og omsorgstenestene.

Direktoratet har også fått i oppdrag å revidere rettleiarar om smittevern i kollektivtransporten og gjere innskjerpingar. Dette gjeld også på skulebussar.

Dersom det skulle vise seg at tiltaka som no blir innført ikkje er nok til å snu trenden, kan det bli aktuelt å innføre ytterlegare tiltak, seier Solberg.

– Det meste av tiltaka blir då innført på nasjonalt nivå for å unngå ei nasjonal krise. Det vi gjer i vekene fram mot jul, gjer vi solidaritet med kvarandre, sa ho.