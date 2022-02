Quiz: Ny western-serie, punk-lansering og ein annleis Golden Globes

120 korona-millioner til kunstnere

Regjeringen setter av 120 millioner kroner til støtteordninger for utøvende kunstnere. Kulturminister Anette Trettebergstuen sier at det er viktig å sikre at kunstnerne opprettholder aktiviteter og ferdigheter gjennom pandemien.

33,2 mill. kr. går til Statens kunstnerstipend, 30 mill. kr. går til Norsk kulturfond, 30 mill. kr. går til Fond for lyd og bilde, og 25 mill. kr. går til Fond for utøvende kunstnere

I 2022 er det totalt satt av 1,3 milliarder til koronastøtteordninger for kultursektoren.