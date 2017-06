Politiet lager nye internregler for Twitter-bruk

Politiet over hele landet bruker Twitter til å informere publikum om hendelser i folks nærmiljø. De har vunnet priser og blitt hyllet for dette, og de beste twittermeldingene til oslopolitiet er gitt ut i bokform.

Men flere av politiets operasjonssentraler har også blitt beskyldt for å gå over streken når de har forsøkt å bruke humor, sarkasme eller ironi.

Så seint som i forrige uke skapte politiet i Haugesund reaksjoner med denne twittermeldingen:

Politiet i Haugesund opplyser til NRK at det ikke var meningen å henge ut kvinnen, men heller gi et spark på leggen til de som benytter seg av svart arbeid. Tweeten ble slettet da de så at den ble misforstått, og de innser at de burde heller ha beklaget og presisert hva de mente.

Maner til forsiktighet med humor

Nå har Politidirektoratet utarbeidet nye retningslinjer for hvordan politiet skal opptre på Twitter for å unngå dette.

NYE RETNINGSLINJER: Kommunikasjonsdirektør i Politidirektoratet, Margrete Halvorsen, sier at de anbefaler politiet å være forsiktige med bruk av humor på Twitter. Foto: Politidirektoratet

– Vi maner til forsiktighet med bruk av humor og ironi. Dette er fordi vi ser at enkelte twittermeldinger fra politiet er uheldige og skaper diskusjon, og det må vi være varsomme med. Vi kommer nok til å sette dette høringsforslaget med en tydelig anbefaling om å være varsomme med bruk av humor og ironi, sier kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen til NRK.

Hun sier at reglene nå skal ut på høring, og slår samtidig fast at Twitter også i fremtiden vil være en hovedkanal for politiets omgang med publikum og presse.

Kritikk

Saken fra Haugesund-politiet føyer seg inn i rekken over flere saker hvor politiet har fått kritikk:

VOLD: På Twitter valgte politiet i Vest-Finnmark å omtale en voldelig sak med humor. Foto: Skjermdump

– Skader eget renomme

Rune Berglund Steen, som er leder ved Antirasistisk Senter, mener at politiet til tider gjør seg morsomme på andre menneskers bekostning.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de skal prøve seg på humor når de bruker myndighet og makt som får konsekvenser for de menneskene det gjelder. De skader bare sitt eget renomme, sier han.

KRITISK: Leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, mener at politiet skader sitt eget renomme når de Foto: Finn Ståle Felberg / Antirasistisk senter

Berglund Steen sier at politiet sender ut mange tweets hver dag og at det meste nok er helt kurant.

– Men det er rart at feilskjærene kommer såpass regelmessig. Det bør være mulig å stramme opp dette her så vi slipper disse unødvendige og iblant stygge tilfellene.

Margrete Halvorsen i Politidirektoratet er enig i at troverdigheten kan svekkes om politiet poster twittermeldinger som skaper sterke reaksjoner.

– Det viktigste vi har er tillit blant publikum og vi er helt avhengige av å gjøre oss fortjent til den. Og vi må kommunisere på en måte som ikke skaper uheldige konsekvenser.