I helgen rykket politiet i Vest-Finnmark ut til et hotell der et kjærestepar kranglet. Krangelen endte med at en av partene fikk et sår i ansiktet. På Twitter valgte operasjonssentralen å omtale saken med humor.

Det endte med at de overnatter hver for seg på forskjellige hotell. Ikke alltid like enkel den kjærleiken Politiet i Finnmark på twitter

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

Twittermeldingen skapte reaksjoner på sosiale medier. Ei reagerte på at politiet omtaler vold som en koselig klisje, med beskjed om at politiet bør skamme seg.

Dette er meldingen politiet la ut lørdag kveld. Foto: Skjermdump

Politimester Ellen Katrine Hætta forstår reaksjonene.

– Jeg tenker at det først og fremst var dårlig formulert og jeg forstår at det blir reaksjoner.

At politiet bruker humor på sosiale medier har skapt reaksjoner tidligere. Politiet i Vestoppland la seg langflate etter å ha forsøkt seg på en morsomhet om romfolk i sosiale medier.

– Intern galgenhumor som kom ut

Hætta sier politiet støtt og stadig er borti situasjoner som den vanlige mann og kvinne ikke trenger å være i, og at dette kan være et resultat av galgenhumor på kontoret.

– Det er slik at vi internt utvikler en type galgenhumor for å beskytte oss selv mot å ta med oss alle opplevelser, men det er likevel galt at det kommer ut på den måten som det gjorde her.

Nok et eksempel på at politiet bruker humor for å formidle hendelser de har rykket ut på. Foto: Skjermdump

Ifølge politiets egen instruks er det ikke tillat og bruke ord eller uttrykke som er upassende eller sårende. Denne instruksen følger også politiet i Finnmark.

Voldsforsker Tordis Kristine Søvde sier uttalelsen til politiet i beste fall er tanketom.

Voldsforsker Tordis Kristine Søvde sier vold fortsatt er tabu. Intern galgenhumor bør ikke komme ut, mener Søvde. Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– I verste fall kan det bryte tilliten til politiet. Det er de som har makt til å stoppe vold og hvis man da føler at man ikke blir tatt på alvor så er det alvorlig. Tillit, forståelse og respekt er grunnleggende elementer når det gjelder hjelpeapparatet.

Tror ikke det vil svekke tilliten til politiet

Politiet i Finnmark har i en årrekke hatt stort fokus på vold i nære relasjoner, deriblant gjennom en egen familievoldskoordinator.

Blant annet skal politiet ta alle tilfeller av vold som de kommer over og opprette sak på. Hætta tror ikke et humoristiske utsagn på Twitter skal svekke troverdigheten til politiet.

– I utgangspunktet så tror jeg de fleste skjønner at dette ikke var skrevet i verste mening.

Hætta sier de jobber med å forebygge vold i nære relasjoner og vil fortsette dette arbeidet også framover.

Søvde mener derimot at det er nærliggende å tro at færre melder ifra om vold dersom politiet bruker humor knyttet opp mot voldshendelser.

– Det kan oppfattes som en hersketeknikk eller en latterliggjøring.