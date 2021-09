Det ble høy temperatur da Nicoline Devik, Lene Antonsen og Espen Johnsen møtte Benedicte Haugaard i Debatten torsdag kved.

Temaet var det omdiskuterte nettstedet Onlyfans. Der kan man opprette en profil andre må betale for å se.

Siden er mest kjent for salg av dristige bilder.

Det gjør Lene Antonsen, Nicoline Devik og Espen Johnsen.

Antonsen sier hun bare har fått fine tilbakemeldinger etter torsdagens debatt.

PÅ ONLYFANS: I gårsdagens debatt, var også Lene Antonsen. Hun er selv på Onlyfans. Foto: privat

Johnsen forteller at responsen har vært overraskende god.

– Debatten i går gikk over all forventning. Jeg fikk dele min opplevelse av plattformen slik at de som er kritiske får se saken fra en annen side, forteller Johnsen.

Devik har også mottatt støtte.

– Jeg tror flere er for Onlyfans uten at det kommer godt frem. Folk er fremdeles redd for å snakke positivt når noen skriker så høyt negativt, sier Devik, og sikter til Benedicte Haugaard.

Devik kritiserer Haugaard for å selv legge ut undertøysbilder på sin Instagramprofil, men samtidig være kritisk til Onlyfans.

BETALER HUSLEIEN: Espen Johnsen selger også bilder på Onlyfans. Han sier det drar inn nok til husleien. Foto: privat

– Det jeg mente å si er at jeg aldri viser kroppen min på en seksuell ladet måte. Jeg viser hud, men med mindre man synes ammepupper og gravidmage i bikini på stranda med ungen og kjæresten er seksuelt ladet, så vil jeg postet at jeg ikke selger eller viser frem noe seksuelt ladet innhold i mine kanaler, svarer Haugaard.

Problematisk markedsføring

Haugaard mener det er markedsføringen av Onlyfansprofiler på sosiale medier som er problematisk. Ikke nødvendigvis innholdet.

Derfor ønsker hun endringer i Markedsføringsloven.

Den vanligste måten å markedsføre for Onlyfans på Instagram, er å ha en link til profilen i biografien sin.

– Jeg kunne ønske at vi kunne fokusere litt mer på sakens kjerne som jeg føler jeg har prøvd å nå frem med mange ganger. Det er markedsføringen ovenfor barn ned i 13 årsalder på sosiale medier, for det er et stort problem.

Haugaard har støtte fra Kristin Ørmen Johnsen i familie- og kulturkomiteen (H).

– Det jeg reagerer på, er at plattformen blir promotert på blant annet Instagram, der er det en aldersgrense på 13 år. Unge blir eksponert for det jeg kaller mykporno altfor tidlig, sier Ørmen Johnsen.

Politikeren mener plattformen kan ha negative konsekvenser for samfunnet.

– Jeg mener at det er med på å gjøre samfunnet, barn og ungdommen mer seksualisert. Det kan være med på å motivere barn og unge til å gjøre ting med kroppen sin for andre som man vil angre på senere, sier hun.

Kristin Ørmen Johnsen, familie- og kulturkomiteen (H) Foto: Lise Åserud

Ønsker et internasjonalt initiativ

Ørmen Johnsen understreker at det må lages nye forskrifter.

– Vi må gå gjennom markedsføringsloven og lage forskrifter som er helt rettet inn på også reklame i digitale medier og denne type plattform.

Hun mener et internasjonalt initiativ må til.

– Slik at det blir trygt å være på internasjonale plattformer som Facebook og Instagram uten at du skal få opp pornografi i sidene dine. For det er det det er.

Antonsen forteller at man ikke ser nakne kropper ved å trykke på linken på Instagram, men kun brukernavnet på Onlyfans.

– Det blir teit å si at det dukker opp pupper og rumpe i «feeden». Det skjer ikke. Du får ikke sett innhold på Onlyfans med mindre du betaler for det, sier Antonsen.

POSITIV RESPONS: Nicoline Devik har mottatt positiv respons etter deltagelsen i Debatten. Foto: privat

Devik synes alle skal få lov til å reklamere for jobben sin.

– Sosiale medier er den største måten å markedsføre for noe som helst i disse tider. Så jeg synes man skal ha muligheten, men at det trengs retningslinjer. Vi er også nødt til å lære barn og unge slik at de får en forståelse av hvordan påvirkning fungerer og hva man burde holde seg unna, forklarer Devik.