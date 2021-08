– Da jeg fikk tilbudet og kjente at det frista, ble det skummelt, sier Sonja Iren Johnsen fra Leirfjord.

OnlyFans er en plattform som går ut på at man kan abonnere på andres innhold, mot en månedlig pris.

Johnsen er blant dem som har testet tjenesten.

Nå advarer hun andre.

Var ikke slik hun så for seg

Johnsen forteller at hun i begynnelsen hadde satt en klar grense for hva hun skulle publisere, men at man fort ble litt blind av pengene.

Influenseren forteller at hun ble motivert til å lage brukeren når hun så hvor enormt mye andre tjente. Hun legger også til at mange snakket varmt om plattformen.

– Jeg tenkte at jeg uansett la ut bikini-bilder av meg selv, så hvorfor ikke tjene penger på det?

Planen hennes var å slutte å legge ut de halvnakne bildene av seg selv på Instagram, og heller tjene penger på de via Onlyfans.

OVERTALT: Ble overtalt til at det var normalt siden mange rundt henne dreiv med det Foto: Sonja Iren

Influenceren innrømmer at hun selv, tidligere, har tenkt at plattformen kunne sammenlignes med porno.

Men etter hvert, da hun så at både venner og andre influencere hadde tatt det i bruk tenkte hun:

– Dette er jo noe alle kan gjøre!

Nå endrer OnlyFans sine retningslinjer

Fra 1. oktober i år vil plattformen forby publisering av innhold som inneholder eksplisitt seksuelt innhold.

Skapere vil fortsatt ha lov til å legge ut innhold som inneholder nakenhet, så lenge det er i samsvar med retningslinjene til plattformen, skriver den offisielle talspersonen til OnlyFans i en e-post til NRK.

– Hvorfor kommer disse retningslinjene?

– Endringene skal overholde forespørslene fra våre bankpartnere og utbetalingsleverandører.

– Vi vil dele flere detaljer i de kommende dagene, avslutter han.

Hva er Onlyfans? Ekspandér faktaboks Plattformen har blitt populær blant unge, og fungerer slik at man kan abonnere på innhold fra andre. Da ser man innholdet som legges ut av brukeren, mot en månedlig sum. Innholdet kan være eksempelvis bilder eller video, og plattformen har en aldersgrense på 18 år. Onlyfans ble grunnlagt i 2016, og har gradvis fått et rykte for å være en tjeneste hvor det innholdet som deles er av seksualisert art. Businessinsider rapporterte tidligere i år om hvordan bruker-inntektene har passert 1,7 milliarder pund (over 20 milliarder norske kroner). Antall brukere vokste fra 20 millioner før pandemien til mer enn 120 millioner over 12 måneder, ifølge nettstedet.

Fikk flere forespørsler

Hun tenkte hun bare kunne publisere bilder og få betalt for dem, men innså raskt at det ikke var slik.

Plattformen tilbyr nemlig også privatpersoner å sende forespørsler til folk de abonnerer på.

Man kan betale ekstra «tips» som det kalles, for å få tilsendt ønskelig innhold.

– Jeg begynte å få flere forespørsler hvor de ville at jeg skulle vise mer nakenhet.

Da kjente hun at det ble ubehagelig.

– Det var ikke dette jeg trodde skulle skje.

Hun fikk nemlig tilbud om å få 500 dollar for å vise brystene sine til ukjente privatpersoner.

Lett å gå litt for langt

Hun så fort at man kunne få mer penger, jo mer kropp man viste.

– Det er jo da hemningene dine forsvinner. Man ser hvor mye man kan få for et bilde, og tenker gjerne at plattformen er trygg.

Da hun vurderte å krysse grensa, innså hun at hun måtte slette kontoen.

– Jeg trenger ikke de pengene og man vet aldri hvor de bildene blir lagt ut i senere tid.

Hun mener det er lett å gå litt for langt fordi det kan bli snakk om mye penger.

– Hvis jeg ikke hadde slettet kontoen min, så hadde sikkert jeg også levd av det, ler hun.

FRAMTIDEN: influenceren mener ingenting negativt med plattformen, men at man bør tenke over hva som kan skje i framtiden. Foto: privat

Handler om anerkjennelse

– Dette handler jo om hungeren etter anerkjennelse, mener Peder Kjøs, som ikke refererer til Sonja Iren.

BLIR OFTE LITT BLIND: Kjøs mener unge ofte ikke ser forbi egen vennekrets, og mister litt av oppfattelsen av virkeligheten. Foto: Kristoffer Myhre

Han opplever at mange mener plattformen er en bra ting og at nakenhet gir eierskap til egen kropp.

– Det er som om det er modig å stille opp naken.

Han forteller at mange kan la seg bevege av penger.

– De fleste som beveger seg inn i det feltet hadde det behovet fra før.

Ikke nødvendigvis normalt

Kjøs mener unge ofte får inntrykket av at ting er normalt, fordi vennekretsen gjør det.

– Man blir ofte litt blind, og ser ofte ikke hva som skjer utenfor vennegjengen når man er yngre.

Han mener ungdommen er for raske til å prøve å finne ut hva som er hva, og sier det er bra å være kritisk.

– Hvorfor tror du plattformen er blitt så populær?

– Fordi det er et marked som er helt umettelig. Det er alltid mulig å tjene penger på dette.

Forventer en økning i henvendelser

Seniorrådgiver i slettmeg.no, Hans Marius Tessem, forteller at spredning av nakenbilder ikke er noe nytt.

TAR TID: Tessem mener veldig mange ikke ser problemet i et lekket nakenbilde før senere i livet. Foto: pressebilde

– Vi opplever enkelte henvendelser hvor bilder er blitt delt fra OnlyFans, men det er ikke mange.

Han forteller at de tror at trykket av henvendelser blir å komme i senere tid. De opplever at veldig mange vil fjerne et delt nakenbilde når livssituasjonen endrer seg.

– Ny jobb, barn som begynner på skole eller endring av livsstil kan være grunnen til at de ombestemmer seg.

Ingen garanti for videre deling

Et av vilkårene for å bruke OnlyFans er å respektere skapernes rettigheter ved å blant annet ikke spre andres innhold.

Han mener retningslinjer aldri vil stoppe deling.

– Det finnes ingen garanti for å ikke få nakenbilder spredt med tanke på dagens teknologi. Hvis man tar et raskt søk på nettet så finner man en del innhold fra Onlyfans.

Han legger til:

– Da Snapchat kom i sin tid, var tanken at bildet skulle forsvinne, men det deles uansett.

Ikke verdt det

Sonja Iren deler følgende tips til andre som kanskje er i en lignende situasjon som det hun var i:

– Prøv å huske at det finnes så mye annet å gjøre. Selv om det er masse penger, betyr det ikke at det er verdt det.

– Hvis man bruker majoriteten av ungdomsårene på å legge ut bilder på OnlyFans, er det ikke sikkert du får andre jobber like lett, avslutter hun.