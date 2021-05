P3-serie ble springbrett for karrieren

P3-serien «17» har nylig sendt sin aller siste episode etter fire sesonger. Den endelige sesongen har fått navnet «19». Serien følger livene til et knippe ungdommer på Oslo Øst gjennom fire hovedkarakterer, og tar blant annet opp temaer som det å stå mellom to ulike kulturer, ungdomskriminalitet og vanskelig kjærlighet.

Mohammed Aden Ali (22) og Serhat Yildirim (22) spiller bestekompisene Abdi og Emrah, to av hovedrollene i serien.

– Det er selvsagt trist at serien nå er slutt, men jeg føler vi har formidlet et bra budskap og er stolt over det vi har laget, sier Serhat.

– Ja, jeg må innrømme det nesten ble litt tårer da jeg så siste episode, sier Mohammed lattermildt.

De har selv vokst opp på østsiden av Oslo og forteller at de har vært overveldet av responsen de har fått, spesielt fra nærmiljøet. Men det har ikke alltid vært selvsagt at de begge skulle ende opp som skuespillere. Ingen av dem hadde nemlig noe forhold til skuespill i forkant av serien.

KOHORT: Skuespillerne traff hverandre under prøvespillingen av serien og er blitt gode venner også i realiteten. Foto: Xin Li

Visste ikke hva de gikk til

– En kompis av meg ringte en dag og bare «Er du med på skuespill?» Og jeg svarte «Hva mener du?» Jeg hadde liksom ikke noe relasjon til det og ante egentlig ikke hva jeg gikk til. Men jeg endte opp med å bli med på prøvespilling og spilte blant annet mot Mohammed. Etter noen runder fortalte de oss at vi hadde fått rollene. Så da kjørte vi bare på, forteller Yildirim.

Mohammed fikk også vite om prøvespillingen gjennom en venn, og sier han ikke hadde forventet å få rollen i det hele tatt.

– Jeg følte egentlig at første runde gikk ganske dårlig siden jeg aldri hadde gjort det før. Jeg leste rett fra manuset, som var skrevet på formelt vanlig norsk, men det er jo ikke slik vi vanligvis snakker. Så vi ble oppmuntret til å gjøre manuset til vårt eget, med våre egne ord og uttrykk. Da ble det mye enklere å spille. For da føltes historien plutselig ekte, forklarer Ali.

VIRKELIGHETSNÆRE HISTORIER: Serhat Yildirim tror mange kan relatere seg til karakterene i serien. Foto: Xin Li

Hvordan var det å bli kastet inn i det?

– Det var nytt og spennende. Og samtidig nervepirrende. Man er jo nervøs i starten. Man tenker sånn «Okei er jeg god nok til det her?». Men da vi endelig fikk se oss selv på skjermen, tenkte jeg «Wow. Vi kan jo faktisk spille!» sier Serhat smilende.

Ville gjøre serien troverdig

Melike Leblebicioglu er en av manusforfatterne i serien og forteller at de blant annet brukte sosiale medier og var til stede på skoler og fritidsklubber for å finne de riktige skuespillerne.

– Vi ville lage en serie som unge fra Oslo øst kunne speile seg i og være stolte av, samtidig som vi sammen med dem ville løfte kulturen deres inn i offentligheten og lage et spennende, underholdende og virkelighetsnært kikkhull for resten av Norge, sier manusforfatteren.

DRAMA: Scene fra første sesong av «17». Foto: Skjermdump

– Derfor var vi nødt til å skape troverdighet gjennom casting, og vi hadde en del krav når det gjaldt morsmål, sosiolekt og alder. Effekten vi har fått av å bruke uerfarne skuespillere er at serien oppfattes som autentisk, samtidig som skuespillerne hjalp oss med å nå målgruppa de selv var en del av, forklarer Leblebicioglu.

– Gjennom sosiale medier og skuespillerne ser vi at vi absolutt har lyktes med å nå målgruppen for serien. Det merket vi også raskt da vi skulle begynne å caste sesong 2.

Hun sier hun føler seg stolt over at skuespillerne har utviklet seg så mye gjennom serien og er glad for å høre at flere av hovedskuespillerne har valgt å gå videre med skuespill.

– Vi trenger mer mangfold i film og TV-bransjen, og da trenger vi de som tør å satse.

Har blitt fulltidsjobb

I tillegg til P3-serien har de to skuespillerne vært aktive både på skjermen og på teaterscenen. Serhat har hatt en av hovedrollene i filmen «Alle utlendinger har lukka gardiner» (2020) og Mohammed har blant annet spilt i stykket «Skuddsikker Vest» på Brageteateret.

I dag jobber de begge med skuespill på fulltid.

En blid mann kommer gående mot oss. «Datteren min er stor fan av dere, er det mulig å få et bilde?» spør han og vifter med mobilen.

«Selvsagt!» svarer de, nesten i kor. Mannen knipser ti bilder, takker for seg og spaserer videre.

SPENT PÅ FREMTIDEN: Mohammed Aden Ali visste ikke hva han ville bli før han fikk rollen i «17». Nå satser han fullt på skuespill. Foto: Xin Li

– Etter serien har vi merket at flere unge folk som oss ønsker å bli skuespillere. Og jeg er veldig glad for at det har hatt en sånn type effekt. Det har vært med å vise folk at det finnes slike muligheter, sier Serhat.

– Ja, jeg har jo selv tidligere tenkt at skuespill hadde vært kult å prøve, men det var ingen rundt meg som drev med det, og da vet man jo ikke at det er et alternativ. Hadde jeg sett en serie som «17» da jeg var yngre hadde jeg skjønt at det er mulig, legger Mohammed til.

Hva er planen videre nå da?

– Jeg skal faktisk spille i et teaterstykke nå i juni! Det heter «Alt vi ikke sier» og skal være på Unge Viken Teater. Det er mitt første møte med teater, så jeg er superspent, sier Serhat.

Mohammed smiler lurt.

– Jeg jobber med en ny Tv-serie. Men jeg kan ikke røpe mer om det helt enda. Stay tuned, avslutter han.