Oscar-nominert syrer nektes innreise til USA

Den 21 år gamle syreren Khaled Khatib filmet mesteparten av materialet og er selv blant hovedpersonene i den britiske Netflix-filmen "The White Helmets".

Den 40 minutter lange dokumentaren om frivillige som risikerer egne liv for å berge sivile i ruinene av det krigsherjede Aleppo, er nominert til Oscar i kategorien kortdokumentar.

Filmen regnes som et av britenes største Oscar-håp på søndagens utdeling, skriver BBC.

Er hjelpearbeider

– Hvis vi vinner denne prisen vil det vise folk i Syra at folk over hele verden støtter dem. Det vil gi mot til alle de frivillige som hver dag våkner opp og springer mot bombene, sa Khatib i et tidligere intervju med CNN.

Khatib er selv hjelpearbeider i hjelpekorpset Hvite hjelmer og bidro med videomateriale til filmskaperne. Han skulle etter planen ha fløyet fra Tyrkia til USA lørdag for å delta på Oscar-utdelingen.

Hadde USA-visum

Khateeb hadde fått visum til USA, men rett før han fikk gått ombord på flyet, ga amerikanske myndigheter beskjed om at de hadde funnet såkalt fravikende informasjon om Khatib, ifølge Ap.

Betegnelsen er bred og brukes om alt fra terrorforbindelser til avvik knyttet til reisedokumenter.

"The White Helmets" er regissert av Orlando van Einsiedel og har vært vist på en rekke filmfestivaler. I desember ble det kjent at George Clooney planlegger å lage fiksjonsfilm av dokumentaren.