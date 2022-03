Oscar-akademiet: Will Smith nektet å forlate salen etter slaget

Styret i akademiet møttes onsdag for å innlede den disiplinære prosessen mot Smith for slaget, som er brudd på akademiets retningslinjer. Akademiet sier at konsekvensene for Smith kan bli utestengelse, utvisning eller andre former for straff.

Mange har lurt på hvorfor Smith fikk fortsette å sitte på første rad etter opptrinnet.

– Ting utspilte seg på et vis vi ikke kunne ha forutsett. Vi ønsker å gjøre det klart at Smith ble bedt om å forlate seremonien og nektet, men vi erkjenner også at vi kunne ha håndtert situasjonen annerledes, heter det i en uttalelse fra akademiet.

Sjokkerte publikum

Skuespilleren sjokkerte publikum i salen og seerne hjemme da han gikk opp på scenen under humorinnslaget til Chris Rock og slo ham etter at han dro en vits om kona Jada Pinkett Smith.

Da Rock vitset om Jada Pinkett Smith og at han gjerne ville se en oppfølger til «G.I. Jane», ble ektemannen tilsynelatende fornærmet. I filmen fra 1997 spiller Demi Moore en snauklipt soldat. I 2018 ble Pinkett Smith diagnostisert med alopecia, en hudsykdom som gjør at håret slutter å vokse og faller av.

Jada Pinkett Smith har vært åpen om sykdommen som har ført til betydelig hårtap, og forsøkt å avstigmatisere sykdommen og hjelpe andre i samme situasjon.

Etter voldshendelsen vant Smith i kategorien beste mannlige skuespiller for filmen «King Richard». Mandag unnskyldte Smith til Rock, akademiet og TV-seerne, og sa at han gikk over streken.