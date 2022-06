Dette gjør at de kan stemme på hvem som skal få Oscar-prisen.

– Dette er en stor anerkjennelse for samiske filmskapere, sier en smilende Anne Lajla Utsi.

Kernell fra Umeå i Sverige og Utsi fra Kautokeino er ikke eneste samiske medlemmer i akademiet. Blackfoot-samiske Elle-Máijá Tailfeathers ble medlem i 2020.

– Blir mye filmtitting

Oscar-prisen deles ut i 24 ulike kategorier, deriblant beste film, regi, hovedroller, biroller, manuskript, foto, klipping, musikk, scenografi og kostymer.

Prisene deles hovedsakelig ut til amerikanske filmer, med en særskilt pris for beste fremmedspråklige film.

Utsi vet ikke ennå i hvilken kategori hun tilhører, men hun regner med at det blir noen timer foran TV-skjermen fra høsten av.

– Jeg ser allerede mye på film i forbindelse med jobben min, men nå blir det enda mer. Tro om jeg får tid til noe annet?

Følger med på dubbing. Anne Lajla Utsi, sammen med Lisa-Marie Kristensen (t.h) og Hanna Nutti (til venstre) i Sámi Filbmainstituhtta studio. Foto: Ronald Pulk / NRK

Flere samer i akademiet?

Siden det nå blir tre samer i akademiet, kan dette bare være starten på en stor invasjon av samer i akademiet?

– Alle medlemmer kan foreslå et nytt medlem, så umulig er det ikke, sier en glad Utsi.

Samisk film har heller ikke vært Oscar-nominert mer enn én gang, i 1987 var Nils Gaups «Ofelaš – Veiviseren» nominert.

Den ikoniske samiske spillefilmen «Ofelaš – Veiviseren» av Nils Gaup er eneste samiske film som er blitt Oscar-nominert. I filmen hadde Mikkel Gaup hovedrollen. Foto: NTB scanpix

Stor suksess med debutfilm

Amanda Kernell gjorde stor suksess med spillefilmdebuten, «Sameblod», som kom ut i 2016.

Filmen hadde premiere på Den 73. filmfestivalen i Venezia, der vant filmen Europa Cinemas Label for Beste europeiske film. Den vant også kritikerprisen Fedeora for Beste debutregissør. Les også: To nye priser til Amanda Kernell og «Sameblod»

Kernell synes det er stort å få være med i akademiet.

– En stor ære og litt uventet. Litt rart å tenke at jeg startet en gang i tiden med å lage kortfilm i Umeå, da føltes Hollywood veldig langt borte.

Norske medlemmer av akademiet er Renate Reinsve og Yngvill Kolset Haga fra Verdens verste menneske, samt filmfotografen Sturla Brandth Grøvlen.