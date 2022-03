– Journalistene ble ganske dysset ned av Oscar-gallaens pressepersoner, forteller den svenske kulturreporteren Kristoffer Viita i en video til SVT.

Han rapporterte direkte fra Dolby Theatre, og reagerte på en hendelse som skjedde i presserommet.

Det virket som om Oscars pressefolk mislikte spørsmål om det berømte slaget til Will Smith.

Fikk bare spørre om vinnerne og prisen

Ahmir «Questlove» Thompson hadde uflaks med timingen da han vant prisen for beste dokumentarfilm: Det var like etter Will Smith fiket til Chris Rock.

Det ble et tema da han møtte pressen etterpå.

Ifølge Viita stilte journalistene spørsmål om hvordan det var å komme på scenen etter et slikt øyeblikk, og hvordan det påvirket takketalen hans. Questlove ønsket ikke å kommentere det.

Like etter sa Oscar-gallaens pressepersoner at «man bare fikk stille spørsmål om vinnerne og prisen, ikke om dét».

– Andre journalister prøvde igjen litt senere, men ble også dirigert bort, sier Viita i videoen.

Han legger til at Will Smith ikke dukket opp i presserommet, enda det er standarden.

Da Questlove skulle opp på scenen for å motta sin pris, fikk han en klem av Will Smith. Foto: BRIAN SNYDER / Reuters

Pressefolk grep inn

Ifølge Forbes var presserommet fullt av Oscarutdelingens pressefolk og sikkerhetsvakter. Det var ikke lov til å ta bilder i rommet.

– Og nå; heller ikke lov med enkelte spørsmål?, skriver Forbes-journalist Nadja Sayej.

Ifølge nettstedet IndieWire skjedde noe liknende da Jessica Chastain, som vant beste kvinnelige skuespiller, møtte pressen.

Hun ble spurt om hva hun syntes om Will Smiths takketale. En presseperson grep angivelig inn før hun fikk svart på spørsmålet, og ga ordet til neste journalist i køen.

Overskygget vinnere

Will Smith har blitt kritisert for å ha overskygget Oscar-utdelingen og de som vant – særlig Questlove, som kom på scenen like etter slaget.

I pressekonferansen sa han, ifølge Forbes:

– Jeg vil ikke snakke om det, dette handler om Harlem Cultural Festival, som vinnerdokumentaren hans handler om.

Questlove med sin Oscar-statuett for beste dokumentarfilm. Foto: Emma McIntyre / AFP

The Academy har skrevet at de ikke tolererer noen slags form for vold, og at de skal se nærmere på den dramatiske hendelsen mellom Will Smith og Chris Rock.