Nytt platecover viser Listhaug med gjensydd munn og laserøyne

Cher hardt ut mot ABBA-Benny

Til uken slipper Cher et album med sine versjoner av ABBA-klassikerne, og benytter anledningen til å gå hard ut mot Benny Andersson som komponerte bandets låter sammen med Björn Ulvaeus. – Benny tok jentene og brukte dem som instrumenter. Han laget en plass for dem i låtene, og de passet inn på den lille plassen. Men han ga dem ikke rom for å synge som de kanskje hadde villet, lyder det videre fra Cher. Etter å ha medvirket i «Mamma Mia – Here We Go Again»-filmen sier Cher til The New York Times hun aldri var noen stor ABBA-fan på 70-tallet. (NTB)