Maleriet av Listhaug solgt for 500.000 kroner

Maleriet «Making a Martyr» har vært svært omtalt siden første gang det dukket opp på en husvegg i sentrum av Bergen natt til andre påskedag.

Kunstverket er malt av gatekunstneren AFK. Det viser tidligere justisminister Sylvi Listhaug med en tornekrans rundt hodet. Rundt føttene er det flere blomsterbuketter og mikrofoner. På høyre arm ser man en Frp-logo, mens på magen står teksten «Min kamp».

Reaksjonene på bildet var sterke, både positive og negative. Ytringsfrihet var et stikkord i debatten. Selv beskrev kunstneren AFK gatekunsten på denne måten:

– Bildet har mange symbolske elementer som kan tolkes på forskjellige måter. Jeg ønsket å lage et mediekritisk bilde som illustrerer hvordan dagsorden ofte er styrt av enkeltsaker.

PÅ HUSVEGGEN: Slik tok gatekunsten seg ut på et hushjørne i sentrum av Bergen. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Lang vei til auksjonssalen

Det har vært en lang vei fra husveggen, et steinkast fra Grieghallen, til lokalene til Gategalleriet i Steinkjellergaten, der maleriet ble solgt torsdag kveld.

Etter å ha vært plassert på husveggen i krysset Fosswinckels gate – Hans Holmboes gate i et par dager, ble maleriet malt over med svart maling.

En gruppe studenter klarte å ta det ødelagte bildet fra husveggen. Etter å ha tatt det med hjem, brukte de neglelakkfjerner til å fjerne den svarte malingen.

Studentene bestemte seg for å selge bildet. Mer enn 100 bud kom inn. Til slutt ble den omdiskuterte gatekunsten solgt til en privat kjøper for rundt 300.000 kroner. Han valgte imidlertid å gi bildet videre til Tore Gudmestad, som selv hadde hatt inne et bud på 270.000 kroner.

BERGET AV STUDENTER: Med hjelp av neglelakkfjerner fjernet de den sorte malingen.

Penger til kreftsaken

Gudmestad er faren til journalist og skribent Thea Steen, som døde av kreft i 2016, 26 år gammel. Hun frontet Kreftforeningens «Sjekk deg»-kampanje og mottok i sin tid foreningens hederspris.

Tore Gudmestad stilte bildet ut i Gategalleriet i Bergen. Her kunne publikum se det. Samtidig kunne de donere penger til Kreftforeningen.

Under den såkalte tradisjonsrike «Herremiddagen» i Bergen i august kom det inn bud på 450.000 kroner for maleriet. Da auksjonen startet tirsdag kveld var høyeste bud kommet opp i 500.000 kroner. Det ble til slutt også dette budet som ble godtatt.

Pengene skal gå til palliativ behandling gjennom Kreftforeningen, det vil si for dem som er i slutten av sitt liv.

– Det er en fantastisk sum som går til et flott formål, sier Christer Holm i Gategalleriet.

Han er ikke skuffet over at summen ikke ble enda høyere:

– Nei det er jeg ikke.