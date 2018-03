Klokken 08 tirsdag morgen offentliggjorde Sylvi Listhaug (Frp) sin avgang som justisminister.

«Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt, hvor hensikten til Jonas Gahr Støre tydeligvis har vært å kneble ytringsfriheten på et tema som er noe av det viktigste vi må diskutere for Norges fremtid», skrev Listhaug på Facebook.

INNENFOR YTRINGSFRIHETEN: – Alt som er sagt fra begge sider i denne saken ligger innenfor ytringsfriheten, sier jusprofessor Jon Petter Rui.

På pressekonferansen en drøy halvtime senere fulgte Listhaug opp med ytterligere skyts mot opposisjonen generelt, og Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre spesielt.

– Jeg ser bare at han forsøker å stemple meg, sammenligne meg med holdninger som Norges verste massemorder har stått for, sa Listhaug om Støre.

– Ingen har kneblet ytringsfriheten

Hun fortsatte med å si at «alternativet med Jonas Gahr Støre vil være en katastrofe for Norge», og anklaget Ap videre for å gå på akkord med ytringsfriheten og «kneble en viktig debatt».

– For meg så er dette rett og slett et valg som er riktig av hensyn til meg selv, av hensyn til landet, av hensyn til partiet. Og fordi jeg mener at ytringsfriheten er så viktig. Og jeg ser at Arbeiderpartiet og flere andre nå prøver å kneble en viktig debatt. At de ønsker at jeg skal bli brakt til taushet. Det kommer jeg ikke til å akseptere, og derfor så fortsetter min kamp fra Stortinget, sa Listhaug foran pressekorpset.

Jusprofessor Jon Petter Rui ved UiB har internasjonale menneskerettigheter blant sine spesialfelt. Han fastslår at ingen har fått ytringsfriheten sin kneblet i denne saken:

– Alt som er sagt fra begge sider i denne saken ligger innenfor ytringsfriheten. I rettslig sammenheng er det ingen som har kneblet ytringsfriheten, sier Rui.

Han understreker at han her snakker om hvorvidt noen har grepet inn i ytringsfriheten på en måte som utløser straffansvar eller erstatningsansvar.

«Motbør er ikke knebling»

Anine Kierulf, forskningsdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, reagerer også på Listhaugs ordbruk i tirsdagens Facebook-post og den påfølgende pressekonferansen.

«Motbør mot meningsinnhold og virkemidler er ikke knebling», skriver ytringsfrihetseksperten på Twitter.

STARTEN PÅ SLUTTEN: Opposisjonen reagerte sterkt da justisminister Sylvi Listhaug la ut dette Facebook-innlegget i forrige uke. Seks dager senere kom det opposisjonen ikke opplevde som en ektefølt beklagelse fra Listhaug, og saken endte med at Stortingets flertall ikke hadde tillit til justisministeren. Foto: NRK

– Ikke debattert

Listhaug ble anklaget for å ødelegge grunnlaget for en saklig debatt om norske statsborgerskapsregler, da hun skrev på Facebook at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Rui mener likevel Listhaug kan ha rett i at også responsen fra opposisjonen bidro negativt.

– Et interessant spørsmål er: Er fremgangsmåten opposisjonen har valgt i ytringsfrihetens ånd? Det som har skjedd, er at det materielle innholdet i Listhaugs ytring ikke er blitt imøtegått med en innholdsmessig motytring. I stedet er hun blitt kritisert for formen på ytringen, sier Rui.

– En konsekvens av det, er at det materielle spørsmålet, som Listhaugs ytring gjaldt – vilkårene for å frata personer med dobbelt statsborgerskap det norske, ikke er blitt debattert, konstaterer jusprofessoren.