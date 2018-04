Kunstner: – Reaksjonene på bildet er akkurat det verket prøver å illustrere

Gatekunstverket har trukket til seg mange skuelystne siden det dukket opp i krysset mellom Hans Holmboes gate og Fosswinckels gate i Bergen i påskehelgen.

Mannen bak kunstverket er den mye omtalte AFK. Han har flere ganger tidligere vakt oppsikt med sine kunstverk i Bergen.

Størst oppmerksomhet fikk han da Statens vegvesen malte over bildet «Awakening», der en baby er i ferd med å våkne. Også i 2017 sperret bergenserne opp øynene da han på bestillingen fra et av hotellene i nærheten av Flesland malte et 70 meter langt bilde.

Kunstneren har vært anonym fra han begynte å male gatekunst i Bergen, men har i en e-post besvart noen spørsmål fra NRK, via Petter Nord. Nord er kunstnerisk leder i Kube Bergen, som blant annet arrangerer gatekunstutstillinger og har jobbet med AFK.

– Reaksjonene på bildet har vært overveldende, og at det skaper debatt er bare positivt. Det er ikke noe nytt i kunstverden, skriver AFK.

GATEKUNSTER: Bildet av Sylvi Listhaug har skapt stor debatt de siste dagene. AFK, kunstneren bak verket, håper det vil føre til en mediekritisk debatt. Her avbildet i 2016 i forbindelse med en annen sak. Foto: NRK

Ønsker mediekritisk debatt

Kunstverket har han kalt «Making a Martyr». Det avbilder den avgåtte justisministeren med tornekrans rundt hodet. Rundt føttene er det flere blomsterbuketter og mikrofoner. På høyre arm kan man se en Frp-logo, mens på magen står teksten «Min kamp».

Reaksjonene har vært mange både i kommentarfeltene og blant kunstkritikere. Kulturredaktør i Bergens Tidende, Frode Bjerkestrand, mener Listhaug nå har blitt spilt sjakk matt.

– Det interessante er at dette handler om ytringsfrihet. Listhaug fremstilte seg selv som ytringsfrihetens fremste forsvarer. Nå kommer hun i klemme, sier Bjerkestrand.

AFK beskriver bildet sitt på følgende måte:

– Bildet har mange symbolske elementer som kan tolkes på forskjellige måter. Jeg ønsket å lage et mediekritisk bilde som illustrerer hvordan dagsorden ofte er styrt av enkeltsaker.

Han trekker frem mistillitsforslaget mot Listhaug og mediestormen det førte til som et eksempel. Han mener andre saker havnet i skyggen når fokuset blir på enkeltpersoner.

– Reaksjonene på bildet er akkurat det verket prøver å illustrere. Mitt håp er at vi kan få i gang en mediekritisk debatt i samfunnet, skriver AFK.

– MÅ HILSES VELKOMMEN: Kunsthistoriker Henrik von Achen sier han skjønner godt dem som kaller verket usmakelig. – Men all kunst som engasjerer, må man hilse velkommen, mener han. Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Alt med gatekunst er midlertidig

Ideen kom etter mange lange netter rundt bordet med venner og bekjente, forklarer AFK.

Styret i sameiet som eier bygningen AFK brukte til å male kunstverket på, uttalte tirsdag formiddag at de ennå ikke har tatt stilling til om de ønsker bildet fjernet. Det tar AFK med knusende ro.

– Alt med gatekunst er midlertidig.

Ifølge Bergens Tidende har huseierne fått inn bud på kunstverket.

– Det har ikke vært noen kommersielle tanker ved å lage dette bildet. Når bildet er hengt ute på gaten, forlater jeg det der, skriver AFK.