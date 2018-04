Gatekunstner malte naken og korsfestet Listhaug

I krysset mellom Fosswinckelsgate og Hans Holmboe gate kun et steinkast fra Grieghallen har bergensere i dag stoppet opp for å kikke på det siste kunstverket fra AFK.

Kunstverket kalt «Making a Martyr» avbilder den avgåtte justisministeren Sylvi Listhaug med tornekrans rundt hodet. Rundt føttene er det flere blomsterbuketter og mikrofoner. På høyre arm kan man se en Frp-logo, mens på magen står teksten «Min kamp».

Det var TV 2 som først omtalt bildet.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Spesielt bilde

Naglene er dekorert med logoen til partiet Rødt. Det var som kjent partiets leder Bjørnar Moxnes som først fremmet mistillitsforslaget mot Listhaug.

MAGEN: Leder i Bergen Frp, Christoffer Thomsen, misliker referansen til «Min kamp». Foto: Mats Arnesen / NRK

Leder i Bergen Frp, Christoffer Thomsen, var en av flere som stoppet opp for å ta en titt på kunstverket mandag ettermiddag.

– Det er et spesielt bilde. Mest spesielt er teksten vi ser rundt livet («min kamp», journ.anm.). Det er en stygg referanse de burde ha holdt seg for gode til.

– Kunstneren skal få lov til å ytre fritt, som alle andre heldigvis kan gjøre, sier Thomsen.

Frps kommunikasjonsleder Kristian Larsson sier til TV 2 at Sylvi Listhaug ikke er tilgjengelig for kommentar i påsken.

Bygget som har blitt brukt som lerret er privateid. Politiet sier til VG at de er ikke like begeistret for gatekunsten.

– Det blir behandlet som helt vanlig tagging. Vi jobber nå med å undersøke med dem som eier bygget om dette er gjort med deres samtykke eller om det kan regnes som tilgrising, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Tatjana Knappen.

Kontroversielle

Sylvi Listhaug gikk av som justisminister 20. mars etter at det ble stilt mistillitsforslag mot henne uken før. Reaksjonen kom etter en Facebook-post der hun kritiserte Arbeiderpartiet for å sette rettighetene til terrorister over nasjonens sikkerhet.

Gatekunstneren AFK har flere ganger tidligere vakt oppsikt med sine kunstverk i Bergen. Størst oppmerksomhet fikk han da Statens vegvesen malte over bildet «Awakening», der en baby er i ferd med å våkne. Også i 2017 sperret bergenserne opp øynene da han på bestillingen fra et av hotellene i nærheten av Flesland malte et 70 meter langt bilde.

I den forbindelse snakket AFK med NRK.

– Jeg tror folk lett kan synes at jeg er pessimist, men jeg er egentlig det motsatte. Jeg er optimistisk og jeg lager alt med kjærlighet.