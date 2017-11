Norske regissører med støtteerklæring til kvinnelige skuespillere

NRK vet at en gruppe norske regissører for øyeblikket er i ferd med å mobilisere en støtteerklæring til norske kvinnelige skuespillere.

573 kvinnelige skuespillere har skrevet under på kampanjen #stilleforopptak. I Aftenposten forrige uke fortalte de om flere tilfeller av seksuell trakassering og grove overgrep i norsk film –, teater og tv-bransje.

Flere av hendelsene omhandler også ikke-navngitte norske regissører.

– Vi vil at dere skal vite at vi hører dere og støtter dere, står det i støtteerklæringen som nå sendes rundt på mail til norske regissører med forespørsel om å signere den.

– Ryster oss

STØTTER KVINNELIGE SKUESPILLERE: Johan Kaos har blant annet regissert filmen «Pornopung». Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Det er Johan Kaos, mannen bak filmen «Pornopung», som har skrevet erklæringen i samarbeid med regissørene Erik Richter Strand, Kenneth Elvebakk, Eirik Svensson og Ole Giæver.

Gruppen ønsker foreløpig ikke å kommentere støtteerklæringen før flere har fått mulighet til å signere den.

De skriver følgende i erklæringen:

«Som regissører står vi i et maktforhold til skuespillerne våre. Vi kan avgjøre hvem av dere som får jobb i prosjektene våre. Vi forteller dere hva vi vil dere skal gjøre og hvordan. Med denne makten følger et tilsvarende stort ansvar.

At noen av historiene som har kommet frem i det siste, og sannsynligvis langt flere som ikke har kommet frem, har skjedd på vår vakt er helt uakseptabelt. Historiene dere forteller ryster oss. »

De understreker i erklæringen at de tar fullstendig avstand fra all type trakassering.

«Vi lover at vi ikke skal beskytte dem som begår trakassering, overtramp eller overgrep. Og vi skal gjøre vårt for at den som melder fra ikke trenger å være redd for å skape dårlig stemning eller miste jobben, verken denne eller den neste», skriver de videre.

Setter pris på støtten

Norsk skuespillerforbund er glad for støttererklæringen fra filmregissørene.

– Vi er kjent med at det kommer en underskriftkampanje fra filmregissørene, og vi setter pris på støtten, sier leder i Norsk Skuespillerforbund Knut Alfsen.

Alfsen sier at det viktigste nå er å få en slutt på trakasseringen og at det må en holdningsendring til.

– Det er viktig at skuespillere føler en støtte fra regissørene, slik at de som opplever dette skal kunne tørre å si i fra. Det er viktig at man tør å si i fra tidlig før en situasjon får utvikle seg, sier Alfsen.