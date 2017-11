Sceneveteran frykter heksejakt etter #MeToo-kampanjen

I Aftenposten fredag oppfordret regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen kvinner til å navngi den eller de som har utsatt dem for trakassering.

– Jo mer konkret man tør å være nå, jo bedre er det, sier Rolfsen til Aftenposten.

Det er en lite egnet idé, mener to profilerte skuespillere fra nord, som NRK har snakket med.

Bør avgjøres i retten

Bjørn Sundquist, opprinnelig fra Hammerfest i Finnmark, er sjokkert over omfanget av trakassering som #MeToo-kampanjen har avdekket, internasjonalt og også nasjonalt. Likevel er han krystallklar på at navngiving ikke vil føre noe godt med seg.

– Vi har et rettssystem i Norge, og det er den rette arenaen for å forfølge disse sakene. Om vi nå får en bølge med navngiving, så er jeg redd dette kan bli en heksejakt, der uskyldige fort kan bli rammet, sier Sundquist.

Filmregissør Ulrik Imtiaz Rolfsen mener overgripere bør navngis av dem som utsettes for trakassering eller overgrep. Foto: Martin Giæver / NRK

Begrep med ny mening

69-åringen har lang fartstid fra TV, film og teater. Tross dette sier han at han aldri har bitt seg merke i at kolleger har blitt utsatt for uønsket oppmerksomhet fra skuespillerkolleger.

– De gangene jeg har sett noe så har jeg nok tenkt at dette var noe ønsket fra begge sider, at det var noe mellom dem. Vi har jo i mange år vært kjent med uttrykket "å ligge seg til roller", eller rettere sagt latt være. Nå har det begrepet dessverre fått en for meg overraskende ny mening, og framstår som noe mer enn bare en spøk, sier Sundquist.

Døråpner-kampanje

Sceneveteranen, som sist var å se i rollen som lensmann i NRK-serien "Monster", tror #metoo-kampanjen vil virke som en døråpner for dem som senere opplever seksuell trakassering.

– Det vil alltid finnes drittsekker, men flere av disse vil oppleve at de som utsettes for deres respektløse framferd sier ifra. Jeg tror denne kampanjen vil gi mot til dem som trenger det, for å kunne si fra om det de opplever, sier Bjørn Sundquist.

Frykter hekseprosess

Skuespillerkollega Ketil Høegh (60) i Tromsø er enig med Sundquist. At kvinner som utsettes for trakassering og overgrep skal navngi hvem det dreier seg om, er en tanke som ikke mottas med særlig applaus.

Skuespiller Ketil Høegh omfavner ikke forslaget fra regissør Rolfsen. Han frykter en hekseprosess dersom overgrepsutsatte begynner å navngi overgripere. Foto: Ola Røe

– Dette er en tanke og et forslag jeg ikke støtter. Det kan være tilfeller hvor nyansene forsvinner og situasjoner mistolkes, sier Høegh.

60-åringen er ansatt ved Hålogaland Teater. Også han er opptatt av at saken må belyses på alle tenkelige vis, men det må ikke skje på bekostning av rettssikkerheten, sier han.