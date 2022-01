Neil Young gir Spotify ultimatum

I eit ope brev til manageren og plateselskapet sitt skreiv Neil Young at han kravde at musikken hans skulle bli fjerna frå Spotify. Grunnen var at programleiaren Joe Rogan skal ha spreidd vaksineskepsis og kome med feilinformasjon om vaksinar i podkasten som blir laga eksklusivt for Spotify.

– Dei kan ha Rogan eller Young. Ikkje begge, skreiv Young i brevet, ifølge The Guardian.

Det opne brevet blei først lagt ut på heimesida til Young, før det seinare blei fjerna igjen.

Tidlegare i januar fekk også Spotify eit ope brev, underteikna av 270 legar og forskarar som reagerte på ein av episodane i podkasten, skriv Rolling Stone.

Dei meinte episoden formidla konspirasjonsteoriar, og var til fare for folkehelsa. Dei bad Spotify innføre klare og offentlege retningslinjer for å hindre feilinformasjon på strøymetenesta.

Satsing frå Spotify

Joe Rogan er ein amerikansk programleiar, komikar og MMA-kommentator som har hatt stor suksess med podkasten «The Joe Rogan Experience». Han har på få år blitt ein av dei største podkastane i verda.

«The Joe Rogan Experience» med Joe Rogan er ein av dei største podkastane på Spotify. Foto: Rob Kim / Afp

I 2020 la Spotify, ifølge The Wall Street Journal, over 100 millionar dollar på bordet for å kunne tilby podkasten eksklusivt som ein del av podkast-satsinga til strøymetenesta.

Men no vil altså Young ikkje vere på same strøymeteneste som Rogan, og har bede om at han blir fjerna straks.

– Eg gjer dette fordi Spotify spreiar falsk informasjon om vaksinar, som potensielt kan føre til at dei som trur på feilinformasjonen og spreiar han, mister livet. Eg ber om at dette blir gjennomført i dag, og hald meg oppdatert på utviklinga, skreiv Young i brevet.

Tvilar på at Rogan blir kasta ut

Medievitar Arnt Maasø har blant anna forska på strøymetenester. Han synest det er interessant og viktig at Young bruker posisjonen sin på denne måten, og trur utspelet på mange måtar er personleg.

– Han har vakse opp med polio, i ei tid då det ikkje var vaksinar. For han er dette ikkje berre knytt til pandemien, men til eit langt liv der han veit kva vaksine kan bety.

Førsteamanuensis Arnt Maasø ved Institutt for medievitskap ved Universitetet i Oslo tvilar på at Spotify vil kaste ut Rogan. Foto: UiO

Men sjølv om Spotify no får eit ultimatum, trur ikkje Maasø at dei kjem til å bøye av.

– Eg trur dei er såpass opptekne av å tene pengar og legge podkastmarknaden under seg, at det skal litt til før dei kastar ut podkaststjerna dei har brukt mest pengar på, og som tener meir enn dei aller fleste musikarane dei har på plattforma.

Han blir difor ikkje overraska om Young gjer alvor av ultimatumet sitt, og trekker heile katalogen frå Spotify.

– Neil Young har mange andre måtar å nå ut med musikken sin på. For han er dette truleg viktigare enn dei pengane han måtte tene eller gå glipp av frå Spotify, seier Maasø.

NRK har bede Spotify om svar på korleis dei stiller seg til kravet frå Neil Young, og kva ansvar dei har for innhaldet i podkastane dei tilbyr. Dei har så langt ikkje svart på desse spørsmåla.