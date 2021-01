Bestillingsverk til Biden

Presidentens "eget" korps, The United States Marine Band har bestilt et musikkstykke av komponisten Peter Boyer, for fremførelse under innsettelsen av Joe Biden onsdag. Stykket Fanfare for Tomorrow er en bearbeidelse av et tidligere verk og ble bestilt på en ukes varsel, skriver nettstedet The Violin Channel. Komponisten måtte ta hensyn til at musikken skal spilles utendørs og lage stemmene lavere, særlig for trompetene.