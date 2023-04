Er du lei av den ekle kulden i Norge? Vil du til Hawaii? Da er kanskje sangen til rogalendingen Lasse Sælevik noe for deg.

Sangen som begynte som et skoleprosjekt har nå sust til topps på Spotify-listen «Top 50 Norway»

– Det er helt sykt. Jeg forstår det ikke helt selv. Kanskje det har noe med å gjøre at jeg markedsførte låten perfekt, selv om den er dritdårlig.

På appen TikTok har Sælevik nemlig 66.000 følgere, og her ba han følgerne sine om å spille låten i syv timer i strekk.

Og det fungerte. På under et døgn suste 16 år gamle Lasse forbi Broiler, Miley Cyrus og Emma Steinbakken.

Lasse sin låt førte til at Emma Steinbakken og Broiler må ta til takke med andre og tredje plass på lista. Foto: Skjermdump / Spotify

Måtte på møte med skolen

– Jeg er fornøyd med den, siden hele greia er at det er en morsom, dårlig låt. Folk synes det er gøy, og derfor spiller de den.

Sangen, som nå har passert en halv million streams, førte til at Lasse måtte på møtet med skolen. Det var tross alt et skoleprosjekt.

I sangen nevner han blant annet læreren sin.

– 99 prosent forsto at det jeg sier i sangen er tull, men den ene prosenten forsto ikke det. Jeg liker læreren min veldig godt, understreker han.

Han mener han er den mest virale og populære på TikTok akkurat nå og at det derfor ikke er rart at sangen nådde så langt.

– Men første plass kom veldig brått på, det hadde jeg ikke forventet.

– Det er ganske sykt

Nate Kahungu, programleder i StudioP3, mener låten er et godt eksempel på vell gjennomført markedsføring.

– Man trenger ikke ha de beste egenskapene, så lenge markedsføringen er bra nok, sier Nate Kahungu, programleder i StudioP3.

Arian Engebø som er programleder sammen med Kahungu bekrefter at alle videoene hun har fått opp på appen TikTok det siste døgnet handler om låten Hawaii.

– Det er tydelig at han har jobbet for at folk skulle streame låten og for at den skulle bli nummer en. Andre som følger med på musikk i Norge synes det er ganske sykt.

Arian Engebø og Nate Kahungu har fått med seg låten og mener det Lasse Sælevik har fått til er spesielt. Foto: Jonathan Vivaas Kise

Engebø tror derimot ikke at sangen kommer til å bli værende på topplisten i lang tid fremover.

– Musikk kan få en «hype» på TikTok, men det er kvalitet som blir værende på topplistene. Jeg tror folk skipper låter som ikke har god nok kvalitet.

Tror ikke han stikker av med Spellemannpris

Kahungu mener en del av suksessen handler om at alle vil være en del av fenomenet.

– Ingen vil være «last to the party», sier han.

Både Kahungu og Engebø er fremdeles enige i om at det Lasse har fått til er spesielt.

– Det er ingen som har fått til noe lignende. Andre har fått til hits gjennom TikTok, for eksempel Ramon og Ballinciaga, men han er den første som har gjort det på skolen som tull og fått den på første plass, sier Engebø.

– De andre har satset på musikk, her har vi en som gir faen, ler Kahungu.

Selv om Engebø påstår at hun ikke har fått sangen på hjernen, forteller Kahungu at hun har sunget på låten et par ganger.

– Jeg får lyst til å dra til Hawaii, men jeg må ærlig innrømme at jeg ikke får lyst å høre mer på låten. Jeg tror ikke han stikker av med en Spellemannpris med det første, sier Kahungu.