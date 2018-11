Munch-museets nye skulptur: – Feil på så mange måter

Sigrid slått av amerikansk artist

Sigrid nådde ikke opp i kategorien for nye artister under utdelingen av MTV Video Music Awards mandag. Hun var en av 12 nominerte i kategorien «Push Artist of the Year», og prisen ble vunnet av den amerikanske artisten Hayley Kiyoko, skriver Sunnmørsposten. Camila Cabello var showets store vinner med pris for både «Artist of the Year» og «Video of the Year», mens Post Malone vant kategorien for «Song of the Year» med låten «Rockstar».