Mulig Banksy-kunstverk stjålet fra Bataclan

Lady Gaga og Bradley Cooper live

«Yo Bradley, you wanna come up and do this one?» Under en konsert i Las Vegas ba Lady Gaga den tilsynelatende uvitende medspilleren og regissøren av «A Star Is Born» om å komme opp på scenen og synge sammen med henne. Her gjør de den Oscar-nominerte låta «Shallow» live sammen for første gang, til vill jubel fra publikum. Duoen vil sannsynligvis bli kalt opp på scenen under Oscar-utdelingen, kommenterer Rolling Stone. Les Filmpolitiets anmeldelse av filmen her.