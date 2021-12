– Brrrr. Her sit eg, berrbeint rett på einstavs parkett av eik og frys ikkje. Men det er mange andre som har problem med straumrekninga om dagen.

Slik startar Morten Ramm eit Instagram-innlegg, der han tilbyr å betale straumrekninga til fem personar som slit med å få endane til å møtast som følge av skyhøge straumprisar.

– Det er i alle fall noko. Hoffnarren tar rekninga, seier han vidare.

Det er mange som skjemmer seg over å fortelje at dei har dårleg råd, seier Ramm. Foto: Skjermdump frå Morten Ramm sin Instagram

Til NRK seier Ramm at komikarar og generelt andre som tener mykje, godt kan hjelpe dei som har det vanskeleg no.

– Det blir ofte med prat og mykje tankar, i staden for å gjere noko. Så kan det hende at folk synast det er litt lite å hjelpe fem, og at eg kunne gjort dette utan å seie noko, utan å måtte klappe meg på skuldra. Men slik blei det.

150 meldingar

Halvannan time etter innlegget var ute, hadde Ramm fått meldingar frå oppimot 150 personar som ønska hjelp til å betale straumrekninga.

– Det er nesten så eg angrar, for det er for mange. Ein får det veldig nært.

Morten Ramm synest dei med god økonomi kan bidra litt ekstra. Foto: LUCKY VIEW

I går kom også skattelistene for 2020, med stort fokus på dei som håva inn aller mest.

Komikaren seier at verken han, politikarar eller andre med romsleg økonomi heilt kan forstå at ei ekstra dyr straumrekning kan setje folk sin økonomi på hovudet.

– Du skriv at sidan politikken ikkje finn gode løysingar, så kan du bidra litt. Er det eit lite stikk til politikarane der?

– Nei, noko stikk er det ikkje. Det er meir ein observasjon. Eg skjønar at dette er kjempevanskeleg, men no er det fleire kriser oppe på kvarandre her som gjer at vi er i ein spesiell periode, så då kan ein prøve å finne nokre løysingar, seier Ramm.

Stafettpinnen går

Ramm merkar at dei fem utvalde set pris på tiltaket.

– Dei blir nesten for glade, slik at eg ikkje skjønar korleis eg skal svare tilbake. Eg skriv «God jul, og send rekninga». Det blir eit slapt svar i forhold til det dei skriv.

Ramm bestemte seg for å sende stafettpinnen vidare. Ingen gjøglarar med god råd og romsleg økonomi burde føle seg trygge, var bodskapen.

Stafettpinnen i «hoffnarren tar rekninga» blir gitt vidare til ein som køyrer rundt i heftige motorsyklar og låge racerbilar, og har 19,5 millionar sjåarar på NRK. Berre å sende han DM, skriv Ramm om Flesvig. Foto: Skjermdump frå Morten Ramm sin Instagram

Den heldige utvalde blei skodespelar og komikar Herman Flesvig.

– Eg tenkte ikkje på Herman med ein gong, men så sende han meg på tull melding om at det er fleire føre han i rekka, med lenke til sak om at 39 komikarar tente betre enn han, fortel Ramm.

Elles håpar gjøglaren at fleire ønsker å hjelpe.

– Kanskje ein kan hjelpe broren sin eller søstera si. Ein treng ikkje å gå på internett kvar gong, ein kan starte hos dei nærmaste, oppfordrar Ramm.

Tek utfordringa

Herman Flesvig takka ja til utfordringa. På Instagram ber han følgarane om å sende han ein direktemelding dersom dei veit om nokon som har det trongt i jula.

– Så vel eg ut fem stykke og betalar straumrekninga deira, seier han i ei videomelding på Instagram.

Herman Flesvig tok utfordringa på strak arm. Foto: Ulrik Kramer / NRK

Flesvig seier det er overveldande å få så mange meldingar frå folk som treng hjelp.

– Dette er eit fantastisk godt tiltak, Morten Ramm, seier han.

Flesvig sende stafettpinnen vidare til komikar og programleiar Else Kåss Furuseth.

– No er det veldig spennande kven som blir den første komikaren som tør å sende utfordringa vidare til Kurt Nilsen, seier Furuseth til NRK, som viser til at musikaren i går måtte avlyse alle julekonsertar for i år.