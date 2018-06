Minken Fosheim er død

Stjerner til Tarantino

Luke Perry, Damian Lewis og Dakota Fanning henger seg på det allerede stjernespekkede laget med blant andre Brad Pitt og Leonardo DiCaprio som skal spille i Quentin Tarantinos nye spillefilm «Once Upon a Time in Hollywood», skriver Hollywood Reporter. Filmen utspiller seg i 1969, og skal ta for seg drapet på skuespiller Sharon Tate, ifølge Business Insider. Filmen har premiere i august neste år.