Hvem begår digitale overgrep mot barn?

Den som skammer seg

Har en seksuell tiltrekning eller interesse for barn, som de sier at de har et ønske om å ikke handle på, men som de allikevel ikke greier å avstå fra. Kan uttrykke stor lettelse over å bli tatt av politiet. Noen av de som skammer seg kan fortelle om det de kaller et dobbeltliv, der de lever et tilsynelatende «vanlig» liv på den ene siden, mens de digitale overgrepene er skjult. Disse kan framstå for omverdenen som ressurssterke